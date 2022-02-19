Somuncu Baba Türbesi Ankara’da Nerede? Somuncu Baba Kimdir? Hacı Bayram-ı Veli Dizisinin Konusu Nedir?

TRT1 ekranlarının yeni dizilerinden biri olacak olan Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisi, televizyon izleyicisini şimdiden meraklandırmaya başladı. Yakın zamanda seyircisinin karşısına çıkacak olan Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin ana teması olan Hacı Bayram-ı Veli’yi mercek altına alan TRT1 izleyicisi ise, Somuncu Baba’nın kim olduğunu merak eder hale geldi. Peki, Somuncu Baba kimdir? Somuncu Baba Türbesi Ankara’da nerede? Hacı Bayram-ı Veli dizisinin konusu nedir? İşte, detaylar…