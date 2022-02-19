Somuncu Baba Türbesi Ankara’da Nerede? Somuncu Baba Kimdir? Hacı Bayram-ı Veli Dizisinin Konusu Nedir?
TRT1 ekranlarının yeni dizilerinden biri olacak olan Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisi, televizyon izleyicisini şimdiden meraklandırmaya başladı. Yakın zamanda seyircisinin karşısına çıkacak olan Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisi ve Somuncu Baba Türbesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
TRT1 ekranlarının yeni dizilerinden biri olacak olan Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisi, televizyon izleyicisini şimdiden meraklandırmaya başladı. Yakın zamanda seyircisinin karşısına çıkacak olan Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin ana teması olan Hacı Bayram-ı Veli’yi mercek altına alan TRT1 izleyicisi ise, Somuncu Baba’nın kim olduğunu merak eder hale geldi. Peki, Somuncu Baba kimdir? Somuncu Baba Türbesi Ankara’da nerede? Hacı Bayram-ı Veli dizisinin konusu nedir? İşte, detaylar…
19 Şub 2022 - 22:07 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.