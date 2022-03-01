- 01 Mar 2022 - 13:53 G: 01 Mar 2022 - 14:04

Tayfun Duygulu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Bella Duygulu İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Meğer!

Bir süredir kameralardan uzak kalan Tayfun Duygun, yeni bir proje hazırlığı içerisinde olduğunu uyurdu. Eski eşi ve Kayahan’ın kızı olan Beste Açar ile yeni bir proje hazırlığı içerisinde olan Tayfun Duygulu’nun yaşı ise, herkesi bir hayli şaşırttı. Sizde yılların efsanesi Tayfun Duygulu ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...

Bir süredir kameralardan uzak kalan Tayfun Duygun, yeni bir proje hazırlığı içerisinde olduğunu uyurdu. Eski eşi ve Kayahan’ın kızı olan Beste Açar ile yeni bir proje hazırlığı içerisinde olan Tayfun Duygulu’nun yaşı ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Tayfun Duygulu kaç yaşında? Tayfun Duygulu kimdir, aslen nereli? Tayfun Duygulu evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…

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01 Mar 2022 - 13:53 - Magazin

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