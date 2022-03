Survivor Nisa – Ogeday Aşkı Bitti! İkisi de Birbirinden Soğudu Hatta Tiksindi! Öyle Bir İsme Sığındı Ki… Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Nisa Bölükbaşı, her zaman çok konuşulanlar arasında yerini almıştı. 2020 döneminde önce Sercan Yıldırım’la anılan Nisa Bölükbaşı, yarışma sonrasında ise Barış Murat Yağcı’yla aşk yaşamaya başlamıştı. 7 süren büyük aşktan eser kalmazken; Nisa Bölükbaşı ise Ogeday Girişken’le anılmıştı. Adada her ne kadar bu konu hakkında bir açıklama yapmasa bile birçok takım arkadaşının bu aşkı ortaya çıkarması şok etmişti. Şimdi ise Nisa – Ogeday aşkının bittiği konuşulmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

