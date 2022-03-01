Survivor Nisa – Ogeday Aşkı Bitti! İkisi de Birbirinden Soğudu Hatta Tiksindi! Öyle Bir İsme Sığındı Ki… Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a aşık olarak katılan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken resmen bitti. Birbirlerinden soğudukları hatta tiksindiklerine dair yorumlar arka arkaya gelirken; Nisa Bölükbaşı’nın sığındı isim Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olan tüm isimleri şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Nisa Bölükbaşı, her zaman çok konuşulanlar arasında yerini almıştı. 2020 döneminde önce Sercan Yıldırım’la anılan Nisa Bölükbaşı, yarışma sonrasında ise Barış Murat Yağcı’yla aşk yaşamaya başlamıştı. 7 süren büyük aşktan eser kalmazken; Nisa Bölükbaşı ise Ogeday Girişken’le anılmıştı. Adada her ne kadar bu konu hakkında bir açıklama yapmasa bile birçok takım arkadaşının bu aşkı ortaya çıkarması şok etmişti. Şimdi ise Nisa – Ogeday aşkının bittiği konuşulmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.