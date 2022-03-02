Hande Erçel Hüngür Hüngür Ağlayacak! “Neyi Kaybettiğine Dön Bir Bak!” Kaslarını Gösterdi; Genç Kızları Eritti! Sosyal Medya Sallanıyor…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin bu kez de ayrı ayrı gündeme geldiler! Kerem Bürsin’in yapmış olduğu paylaşım sonrasında birçok kişi “Hande Erçel neyi kaybettiğine dön bak” yorumunda bulundu! Kaslarını gösteren Kerem Bürsin, genç kızların yine kalbini kırdı ve eritti! İşte sosyal medyayı sallayan Kerem Bürsin paylaşımı…
Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Serkan karakteriyle milyonları kendisine tanıtan Kerem Bürsin, ilk sezon sonunda Hande Erçel’le sevgili olmuştu. Hande Erçel’le baş başa tatile çıkan Kerem Bürsin, dönüşteyse ilk kez el ele yakalanmışlardı! İkilinin büyük aşkının başlanması sosyal medyayı sallamış ve büyük bir şok yaşatmıştı. Şimdi ise ikili ayrılıktan sonra yapılan paylaşımlar şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.