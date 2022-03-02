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02 Mar 2022 - 10:55

Hande Erçel Hüngür Hüngür Ağlayacak! “Neyi Kaybettiğine Dön Bir Bak!” Kaslarını Gösterdi; Genç Kızları Eritti! Sosyal Medya Sallanıyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin bu kez de ayrı ayrı gündeme geldiler! Kerem Bürsin’in yapmış olduğu paylaşım sonrasında birçok kişi “Hande Erçel neyi kaybettiğine dön bak” yorumunda bulundu! Kaslarını gösteren Kerem Bürsin, genç kızların yine kalbini kırdı ve eritti! İşte sosyal medyayı sallayan Kerem Bürsin paylaşımı…