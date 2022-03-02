Survivor Yasin Pılını Pırtını Toplayıp Geri Dönüyor! Acun Ilıcalı’nın Gözleri Önünde Yaşandı… Takım Arkadaşları Davul Çalıyor!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Survivor yarışmasında bulunan Yasin Obuz ise en sonunda delirdi! Sözünü tutamayan Yasin Obuz, pılını pırtını toplayıp gitmeye karar verdi. Acun Ilıcalı’nın gözleri önünde dedikleri şok içerisinde bırakırken; seyircilerde Yasin Obuz’un kararını merak etmeye başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı Survivor All Star’da Yasin Obuz’un yeniden potaya gönderilmesi ise en sonunda kendisini çıldırttı! Öyle şeyler dedi ki, birçok kişiyi son noktaya geldiğine dair yorumlarda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.