- 02 Mar 2022 - 21:48 G: 02 Mar 2022 - 21:49

Survivor Yasin Pılını Pırtını Toplayıp Geri Dönüyor! Acun Ilıcalı’nın Gözleri Önünde Yaşandı… Takım Arkadaşları Davul Çalıyor!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Survivor yarışmasında bulunan Yasin Obuz ise en sonunda delirdi! Sözünü tutamayan Yasin Obuz, pılını pırtını toplayıp gitmeye karar verdi. Acun Ilıcalı’nın gözleri önünde dedikleri şok içerisinde bırakırken; seyircilerde Yasin Obuz’un kararını merak etmeye başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı Survivor All Star’da Yasin Obuz’un yeniden potaya gönderilmesi ise en sonunda kendisini çıldırttı! Öyle şeyler dedi ki, birçok kişiyi son noktaya geldiğine dair yorumlarda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Mar 2022 - 21:48 Ankara- Yaşam

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