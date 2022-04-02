- 02 Nis 2022 - 17:55 G: 02 Nis 2022 - 18:03

Survivor Yarışmasında Dokunulmazlığı Kazanan Takım Belli Oldu! Konseyde Kıyamet Kopacak; Yokluk Adasına Giden İsim… “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yine bir ifşa her şeyin rengini değiştirdi. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım ortaya çıkınca ağızlar yarım metre açık kaldı. Konseyde bir kez daha kıyametin kopacağı gündeme gelirken; yokluk adasına giden isim ifşa edildi. Birçok kişi ise “Yok artık” diyerek tepkisini gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor All Star’da dokunulmazlık oyununun sayısı 4’e çıkarılmıştı. İlk dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler olmuştu. Şimdi ise ikinci dokunulmazlığı kazanan takım ifşa edilince ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Nis 2022 - 17:55 Ankara- Yaşam

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