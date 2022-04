Survivor Yarışmasında Dokunulmazlığı Kazanan Takım Belli Oldu! Konseyde Kıyamet Kopacak; Yokluk Adasına Giden İsim… “Yok Artık”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor All Star’da dokunulmazlık oyununun sayısı 4’e çıkarılmıştı. İlk dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler olmuştu. Şimdi ise ikinci dokunulmazlığı kazanan takım ifşa edilince ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!