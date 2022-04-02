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02 Nis 2022 - 17:55

Survivor Yarışmasında Dokunulmazlığı Kazanan Takım Belli Oldu! Konseyde Kıyamet Kopacak; Yokluk Adasına Giden İsim… “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yine bir ifşa her şeyin rengini değiştirdi. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım ortaya çıkınca ağızlar yarım metre açık kaldı. Konseyde bir kez daha kıyametin kopacağı gündeme gelirken; yokluk adasına giden isim ifşa edildi. Birçok kişi ise “Yok artık” diyerek tepkisini gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…