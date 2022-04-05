Survivor Yarışmasında Gönüllüler Takımı Birbirine Girdi! Hikmet, Nisa, Sude, Ogeday… Murat Ceylan Durduramadı; Zor Susturdu!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da takımlar içerisindeki iç savaş büyüdükçe büyümeye başladı! Gönüllüler takımı birbirine girerken; Murat Ceylan’ın sessizliği bir türlü sağlayamaması ve yarışmacıları zor susturması gözlerden kaçmadı! Nisa, Gökhan, Ogeday ve Sude gibi birçok ismin kavgaya karışması şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasında dokunulmazlık öncesi skandal bir tartışma alevlendi. Oyuna başlamada önce böyle bir kavganın ve laf dalaşının çıkması her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.