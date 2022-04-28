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28 Nis 2022 - 19:25

Acun Ilıcalı’dan Kahreden Korkutucu Haber! Akıllarda Soru İşaretiydi, Perde Arkası Tüyler Ürpertti! Meğer Acun Ilıcalı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da uzun bir süredir yer almayan, uzaktan bağlantı yaparak yarışmaya katılan Acun Ilıcalı’nın neden programda olmadığı ortaya çıktı! Hastanelik olup ölümlerden döndüğü ortaya çıkan Acun Ilıcalı, yürekleri sızım sızım sızlattı. Uzun bir süredir tartışmalara neden olan Acun Ilıcalı’nın yokluğunun cevabı sonunda verildi! İşte merak edilen tüm detaylar…