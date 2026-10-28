Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta ile adını duyuran Beyza Özer, mutfaktaki performansı ve tarzıyla dikkat çekiyor. 25 yaşında ve İzmirli olan genç yarışmacının mesleği, kayınvalidesi Ayten Uludağ ile olan ilişkisi ve evlilik durumu izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor.

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ve her bölümüyle büyük bir ilgi odağı olan Gelinim Mutfakta yarışması, birbirinden iddialı isimleri ekran başına taşımaya devam ediyor.

Yarışmanın en çok konuşulan ve izleyiciler tarafından merak edilen isimlerinin başında ise Beyza Özer geliyor. Mutfaktaki marifetleri, hazırladığı lezzetli tabaklar, topladığı puanlar ve sunumuyla adından söz ettiren Özer, aynı zamanda şık giyim tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da geniş bir takipçi kitlesinin markajında yer alıyor. Yarışmada kayınvalidesi Ayten Uludağ ile birlikte büyük bir uyum içinde mücadele eden genç yarışmacının hayatına dair detaylar arama motorlarında sıklıkla sorgulanıyor.

Beyza Özer Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?

Gelinim Mutfakta programıyla milyonların tanıdığı bir yüz haline gelen Beyza Özer, 25 yaşındadır. Aslen İzmirli olan başarılı yarışmacı, güzelliği ve stüdyodaki dikkat çeken duruşuyla da ön plana çıkmaktadır.

Gelinim Mutfakta Beyza Özer Manken Mi?

Profesyonel iş yaşamında yüz modelliği yaptığı ifade edilen Özer, aynı zamanda makyaj sanatçılığı mesleğiyle de yakından ilgilenmektedir. Sanat, estetik ve modaya olan ilgisini mutfağa da yansıtan Beyza Özer, yarışma programındaki rekabetçi yapısıyla izleyicilerin beğenisini kazanmaktadır. Sosyal medya hesapları üzerinden aktif olarak yaptığı paylaşımlarla da takipçileriyle sürekli iletişim kuran Özer, her geçen gün popülaritesini artırmaktadır.

Kayınvalidesi Ayten Uludağ Kimdir ve Nerelidir?

Yarışma boyunca gelinini bir an olsun yalnız bırakmayan ve stüdyodaki samimi diyaloglarıyla adından söz ettiren Ayten Uludağ, Beyza Özer’in en büyük destekçisi konumundadır. Aslen Kırıkkaleli olduğu bilinen Ayten Uludağ, mutfaktaki tecrübeleri ve yarışma sırasındaki neşeli tavırlarıyla dikkat çekmektedir. İkilinin yemek hazırlama sürecindeki uyumu, zaman zaman yaşadıkları tatlı rekabetler ve ekran önündeki doğal diyaloglar programın en renkli anları arasında yer almaktadır. Kayınvalide-gelin ilişkisinin en samimi örneklerini sergileyen ikili, izleyiciler tarafından her gün yakından takip edilmektedir.

Beyza Özer Evli mi, Çocuğu Var mı?

Gelinim Mutfakta izleyicilerinin en çok merak ettiği ve internette arama motorlarında araştırdığı konuların başında ise Beyza Özer’in özel hayatı ve medeni durumu gelmektedir.

Yarışmaya katıldığı ilk dönemde nişanlı olduğu ve düğününü 2027 yazında yapmayı planladığı yönünde bilgiler kamuoyuyla paylaşılmıştı. Daha sonraki süreçte ise medyada ve sosyal medyada evlendiğine dair bazı iddialar ve haberler yer almıştır. Ancak güncel medeni durumu, eşinin kimliği ve çocuk sahibi olup olmadığı konusunda doğrulanmış kesin bilgiler bulunmamaktadır. Yarışmacının özel hayatına dair bu tür detaylar netleştikçe kamuoyuyla paylaşılmaya devam etmektedir.