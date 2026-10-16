Gelinim Mutfakta’nın cuma bölümü tanıtımında Beyhan Hanım’ın oğlunun saldırıya uğradığı bilgisi yer aldı. Açıklama, daha önce Kadıköy’de yaşanan silahlı saldırıyı yeniden gündeme taşıdı. Olayın tarihiyle görüntülerin yayın tarihi ise farklı. İşte Beyhan Öksüz’ün oğluna ne olduğuna, hastane sürecine ve Kanal D’nin tanıtımında paylaştığı bilgiye ilişkin doğrulanabilen ayrıntılar ile henüz açıklanmayan güncel bilgiler.

Gelinim Mutfakta’nın 1930. bölüm fragmanında, Beyhan Hanım’ın oğlunun saldırıya uğradığı bilgisi paylaşıldı. Kanal D, tanıtımın yazılı açıklamasında bu gelişmeye yer verdi. Cuma bölümü öncesinde yayımlanan tanıtım, Beyhan Öksüz’ün ailesinin yaşadığı ve daha önce haber olan silahlı saldırıyı yeniden gündeme taşıdı.

Gelinim Mutfakta’nın 1930. bölüm fragmanı: İZLE

Beyhan Öksüz’ün oğlu Kadıköy’de yaralandı

Cumhuriyet’in olay haberine göre saldırı, 30 Eylül 2026 günü saat 17.20 sıralarında İstanbul’un Kadıköy ilçesi Rasimpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Beyhan Öksüz’ün 36 yaşındaki oğlu E.Ö., silahlı saldırı sonucunda yaralandı.

Olayın ardından yayımlanan haberlerde E.Ö.’nün bacağına ve kalçasına kurşun isabet ettiği, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi. Saldırı, Beyhan Hanım’ın yarışmadaki performansından bağımsız olarak ailesinin yaşadığı adli bir olay.

Haberi program çekimleri sırasında aldı

2 Ekim tarihli haber göre Beyhan Öksüz, oğlunun saldırıya uğradığını program çekimleri sırasında öğrendi. Haberin ardından Beyhan Hanım ile Yeşim hastaneye gitti. Aynı içerikte, yaralanan oğlunun hastanedeki sağlık durumunun takip edildiği aktarıldı.

Bu bilgi, izleyicilerin “Olay stüdyoda mı yaşandı?” sorusuna da açıklık getiriyor. Haberlerde saldırının yeri Kadıköy olarak belirtiliyor; stüdyo ise Beyhan Hanım’ın haberi aldığı yer. İki farklı mekânı aynı olay yeri gibi değerlendirmemek gerekiyor.

Kanalın kısa tanıtım açıklaması, saldırının bütün ayrıntılarını anlatmıyor. Bu nedenle görüntülere dayanarak konuşmaların tamamını, çekimlerin ne kadar süre durduğunu veya stüdyoda alınan bütün kararları yansıtılıyor.

Saldırının nedeni hakkında hangi bilgiler paylaşıldı?

Olayın ardından basına yansıyan bilgilere göre soruşturma, taraflar arasında daha önce bulunduğu belirtilen alacak verecek anlaşmazlığı üzerinde yoğunlaştı.

Şüphelilerle ilgili ne oldu?

Nefes’in 1 Ekim tarihli haberinde, saldırıya ilişkin çalışma sonucunda şüphelilerin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Haber, yaralanan E.Ö.’nün hastanede tedavi altına alındığı bilgisini de içerdi.

Beyhan Hanım’ın oğlunun sağlık durumu nasıl?

İlk haberlerde yaralandığı ve hastanede tedavi gördüğü bilgisi bulunuyor. Bununla birlikte bu haberlerdeki hastane bilgisini, 16 Ekim itibarıyla hâlâ aynı durumun sürdüğü şeklinde aktarmamak gerekiyor.

Cuma fragmanı neyi doğruluyor?

Kanal D’nin resmî tanıtımı, Beyhan Hanım’ın oğluna yönelik saldırının programda gündeme geleceğini gösteriyor. Programın bölüm arşivinde 15 Ekim yayını 1929. bölüm olarak yer alırken, yeni tanıtım 1930. bölüm başlığını taşıyor.

Bu aşamada haberin merkezindeki gelişme, yeni bir saldırı değil; daha önce yaşanan olayın Gelinim Mutfakta tanıtımıyla yeniden izleyicinin gündemine gelmesi.