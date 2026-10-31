TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran sevilen dizisi Gönül Dağı, 31 Ekim 2026 Cumartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bazı kanallarda yaşanan yayın akışı değişikliklerinin ardından merak edilen soru yanıt buldu. İşte günün TRT 1 yayın akışı ve tüm detaylar.

Anadolu’nun sıcak insan hikayelerini, samimi bağlarını ve bozkırın eşsiz atmosferini evlerimize taşıyan Gönül Dağı, her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Televizyon dünyasında son günlerde bazı kanalların yayın akışlarında ani değişiklikler yapması veya bazı dizilerin yeni bölümlerinin çeşitli gerekçelerle ertelenmesi, izleyicilerde acaba bu hafta sonu da bir aksama yaşanır mı sorusunu akıllara getirmişti.

Özellikle cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin sadık takipçileri, arama motorlarında Gönül Dağı bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyordu.

Gönül Dağı Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Milyonların hayranlıkla takip ettiği Gönül Dağı, 31 Ekim 2026 Cumartesi akşamı yepyeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında kaldığı yerden macerasına devam ediyor.

Televizyon kanallarının genel yayın akışlarında bu hafta yapılan bazı düzenlemelere ve farklı kanal programlarına rağmen Gönül Dağı için herhangi bir erteleme, durdurulma veya iptal kararı kesinlikle söz konusu değildir. Sevilen dizi, her zamanki yayın gününde ve olağan akışında izleyici karşısına çıkacak. Gönül Dağı hayranları, sevdikleri karakterlerin yeni maceralarını hiçbir kesinti yaşamadan rahatlıkla takip edebilecekler.

Gönül Dağı Yeni Bölüm Saat Kaçta Başlayacak?

Dizinin sıkı takipçilerinin ve hafta sonu planını buna göre yapacak olan vatandaşların en çok merak ettiği bir diğer kritik detay ise yayın saati oldu. Gönül Dağı yeni bölümü, 31 Ekim Cumartesi akşamı tam saat 20.00'de başkent ve ülke genelindeki ekranlarda yerini alacak. Günün her anını dolu dolu geçiren TRT 1 yayın akışında, akşam kuşağının vazgeçilmezi olan Ana Haber bülteninin hemen ardından start alacak olan dizi, cumartesi akşamı reyting yarışında yine iddialı bir konumda yer alacak.

31 Ekim 2026 Cumartesi TRT 1 Yayın Akışı Detayları

Günün erken saatlerinden gece yarısına kadar zengin bir program yelpazesi sunan TRT 1, izleyicilerine gün boyunca farklı yapımlar aktarıyor. 31 Ekim Cumartesi günü kanalın gün boyu takip edilebilecek tam yayın planı şu şekildedir:

05.18: İstiklal Marşı ve Gün Başlangıcı

05.20: Kalk Gidelim

08.30: Kod Adı Kırlangıç

10.00: Hayallerinin Peşinde

11.20: Taşacak Bu Deniz

14.40: Evlilik Güzeldir

17.50: Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00: Ana Haber

20.00: Gönül Dağı (Yeni Bölüm)

00.15: Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.30: Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01.45: Mehmed: Fetihler Sultanı

04.00: Hayallerinin Peşinde

04.45: Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

Bozkırın Sıcak Hikayesi Kaldığı Yerden Devam Ediyor

Hafta sonunu evde ailesiyle birlikte geçirip ekran karşısında keyif yapmak isteyenler için Gönül Dağı, bu akşam da duygusal anlara, kahkahalara ve birbirinden sürpriz gelişmelere ev sahipliği yapacak.

Ekiplerin özverili çalışmaları ve oyuncu kadrosunun göz dolduran performanslarıyla her hafta reyting listelerinin zirvesini zorlayan yapım, cumartesi akşamlarının coşkusunu artırmaya devam ediyor. Yayın akışında herhangi bir sürprizle karşılaşmak istemeyen ve favori dizisinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler için saat 20.00 itibarıyla TRT 1 ekranı açık olacak.