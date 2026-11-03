Akıllı telefon pazarında rekabet her geçen gün daha acımasız bir boyut kazanırken, teknoloji devleri arasındaki reklam savaşlarına bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz haftalarda kullanıcıların beğenisine sunulan Apple’ın ilk katlanabilir cihazı iPhone Duo, satışa sunulmasının hemen ardından ciddi bir teknik fiyaskoyla gündeme oturdu. Çok sayıda kullanıcı, cihazı kullanmaya başladıkları ilk günden itibaren esnek iç ekranda belirgin çatlaklar ve kırılmalar meydana geldiğini rapor etti. Yaşanan bu ekran dayanıklılığı krizi, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırırken Apple cephesinde soğuk duş etkisi yarattı.

Samsung Fırsatı Kaçırmadı: Sokaklarda Gerilla Reklam

Teknoloji dünyasının iki dev ismi arasındaki ezeli rekabette Apple’ın düştügü bu zor durumu kaçırmayan Samsung, rakibini hedef alan oldukça dikkat çekici bir gerilla pazarlama hamlesine imza attı. Güney Koreli teknoloji devi, Amerika kıtasındaki potansiyel müşterilere ulaşmak adına doğrudan sokaklara inme kararı aldı. Şirket; Toronto ve Vancouver başta olmak üzere Kanada’nın en kalabalık ve merkezi noktalarına dev dijital panolara sahip mobil reklam kamyonları konuşlandırdı.

Mobil kamyonlarda yer alan dijital ekran tasarımlarında, son dönemde internet forumlarında ve sosyal mecralarda sıklıkla paylaşılan iPhone Duo modeline özgü ekran ayrılması ile kırılma desenlerini birebir simule eden görsel figürler kullanıldı. Reklam Panolarındaki bu manidar görsellerin yanına ise rakibe doğrudan gönderme yapan oldukça iddialı bir slogan yerleştirildi: “Katlama işi mi? Bir sekiz nesildir biliyoruz bu işi.”

Galaxy Z Fold 8 İle Gövde Gösterisi

Açıkhava reklamlarıyla sınırlı kalmayan teknoloji devi, ekran hasarı kaygısı yaşayan ve cihazından memnun kalmayan tüketicileri doğrudan kendi ekosistemine davet etti. İletişim stratejisinde sekiz nesildir menteşe mekanizmasını ve katlanabilir ekran dayanıklılığını aralıksız geliştirdiğini vurgulayan şirket, mağdur olan kullanıcıları yeni modelleri Galaxy Z Fold 8 cihazına geçiş yapmaya çağırdı.

Apple cephesinden yaşanan bu ekran krizine ve Samsung’un pazarlama hamlelerine yönelik henüz resmi bir yanıt verilmiş değil. Ancak teknoloji kulislerinde, katlanabilir ekran pazarındaki bu ilk raundun Samsung lehine büyük bir avantaj yarattığı değerlendirmesi yapılıyor. Önümüzdeki süreçte Apple’ın donanımsal sorunları nasıl telafi edeceği merakla bekleniyor.