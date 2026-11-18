Video oyunları tarihinin en yüksek bütçeli ve en çok beklenen yapımları arasında zirvede yer alan Grand Theft Auto VI, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de heyecan fırtınası estirmeye devam ediyor. Rockstar Games tarafından geliştirilen ve oyun dünyasının akışını kökten değiştirmesi beklenen dev yapım için geri sayım resmen sona erdi. Türkiye'deki milyonlarca oyunsever, uzun yıllardır süren bekleyişin ardından sonunda bu eşsiz deneyime kavuşmaya hazırlanıyor.

Yapılan resmi açıklamalara göre GTA 6, Türkiye'deki oyuncular için 18 Kasım'ı 19 Kasım'a bağlayan gece yarısı, saat 00.00 itibarıyla erişime açılacak. Oyun ilk aşamada sadece yeni nesil konsollar olan PlayStation 5, PlayStation 5 Pro ve Xbox Series X|S platformları için oyuncuların beğenisine sunuluyor. Önceki nesil konsollar olan PlayStation 4 ve Xbox One için herhangi bir sürüm yayımlanmayacağı, bu konsollarda yer alan kullanıcıların ise oyunun bazı bulut tabanlı sistemler üzerinden oynanabileceği ifade ediliyor.

PlayStation Store Türkiye mağazasında oyunun fiyat etiketleri de netlik kazandı. Buna göre GTA 6 Standart Sürüm 3 bin 999 TL, daha geniş içerikler sunan Ultimate Sürüm ise 4 bin 999 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Ultimate Sürüm paketinin içerisinde oyunculara özel ek araçlar, silah çeşitleri ve özel kıyafet paketleri gibi avantajlar sunuluyor. Dijital ön sipariş veren şanslı kullanıcılar, on Kasım tarihinden itibaren konsollarına ön yükleme yaparak oyunun büyük dosyalarını arka planda indirebildi; ancak oyun resmi çıkış saatinden önce oynatılamayacak.

Devasa açık dünyasıyla dikkat çeken yapım, konsollarda adeta depolama alanı savaşı başlatacak. 212 GB büyüklüğüne kadar depolama alanı gerektiren oyun için kullanıcıların şimdiden sabit disklerinde yer açması gerekiyor. Öte yandan Rockstar Games, merakla beklenen PC sürümü için henüz net bir çıkış tarihi, Steam mağaza sayfası veya resmi sistem gereksinimleri paylaşmadı. Oyunun lansmanında Türkçe dil desteği bulunmazken, yapım İngilizce seslendirme ve on üç farklı dilde metin desteğiyle geliyor.

Kurgusal Leonida eyaletinde geçen ve ikonik Vice City şehrini de bünyesinde barındıran hikaye, ana karakterler Jason Duval ile Lucia Caminos'un nefes kesen suç maceralarını konu alıyor. Rockstar'ın ilk etapta tek oyunculu bir deneyim olarak tanımladığı yapımın GTA 6 Online modu için ise henüz kesin bir çıkış tarihi açıklanmadı. Gece yarısı başlayacak bu dev macerada milyonlarca oyuncu ekran başına kilitlenmeye hazırlanıyor.