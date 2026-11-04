Toyota, Kasım ayı güncel fiyat listesiyle sıfır kilometre otomobil modellerinde kapsamlı indirim kampanyası başlattı. Corolla sedan modellerinde 791 bin liraya varan fiyat avantajı sağlanırken, lüks SUV Land Cruiser Prado modelinde indirim tutarı 5 milyon 232 bin liraya ulaştı.

Japon otomotiv üreticisi Toyota, Türkiye pazarında satışa sunduğu sıfır kilometre otomobil modelleri için Kasım ayı fiyat listesini yayımladı. Açıklanan resmi rakamlarla birlikte şirket, hem binek segmentin popüler modeli Corolla sedan seçeneklerinde hem de lüks arazi aracı Land Cruiser Prado modelinde yüksek oranlı fiyat indirimleri uygulamaya başladı. Kampanya ile birlikte bazı donanımlarda fiyat avantajı yüz binlerce liradan milyonlarca liraya kadar ulaşıyor.

Toyota Corolla Sedan Güncel İndirim Oranları

Toyota Corolla sedan modellerinde Kasım ayına özel olarak 580 bin 500 liradan başlayan indirimler sunuluyor. Donanım paketine göre kademeli şekilde artan fiyat avantajı, 1.5 Flame X-Pack Multidrive S versiyonunda 791 bin liralık indirim seviyesine kadar yükseliyor.

Corolla sedan model ailesinde yürürlüğe giren resmi liste fiyatları, uygulanan indirim miktarları ve Kasım ayı kampanyalı satış bedelleri şu şekilde sıralanmaktadır:

Model Versiyonu Liste Fiyatı İndirim Tutarı Kampanyalı Fiyat 1.5 Vision Plus Multidrive S 2.545.500 TL 580.500 TL 1.965.000 TL 1.5 Dream Multidrive S 2.753.500 TL 603.500 TL 2.150.000 TL 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 2.905.000 TL 630.000 TL 2.275.000 TL 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 3.126.000 TL 791.000 TL 2.335.000 TL 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 3.297.500 TL 667.500 TL 2.630.000 TL

Toyota Land Cruiser Prado Modelinde Üst Düzey Kampanya

Toyota, premium SUV segmentinde yer alan Land Cruiser Prado modeli için liste fiyatının yaklaşık dörtte birine varan indirim imkanı sağlıyor. Tek donanım paketiyle satılan hibrit motora sahip modelde toplam indirim tutarı 5 milyon 232 bin 500 lira olarak belirlendi.

Kasım ayı kampanyası doğrultusunda Land Cruiser Prado 2.8 D-4D Mild Hybrid Power 8 A/T versiyonunun tavsiye edilen satış fiyatı 17 milyon 550 bin liradan 12 milyon 312 bin 500 liraya düşürüldü. Lüks SUV modelinde sağlanan 5,2 milyon liranın üzerindeki bu fiyat indirimi, sıfır araç piyasasındaki en yüksek kampanya desteklerinden biri olarak öne çıktı. Araç sahibi olmak isteyen tüketiciler, güncellenen fiyat listesi üzerinden yetkili satıcılardan işlem yapabiliyor.