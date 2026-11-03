Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Vestel’in sahibi iş insanı Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. İş dünyasını derinden sarsan vefat haberinin ardından Zorlu’nun cenaze programı ve Türk ekonomisine bıraktığı devasa miras milyonlarca vatandaş tarafından merakla araştırılıyor.

Türkiye’nin sanayi, teknoloji ve perakende sektörlerindeki en önemli liderlerinden biri olan, Türk iş dünyasının çınarlarından Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, hayata gözlerini yumdu. Bir süredir hastanede kanser tedavisi görmekte olan iş insanı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 82 yaşında yaşamını yitirdi. Türk ekonomi tarihinde attığı cesur adımlarla, istihdam odaklı yatırımlarıyla ve vizyoner kişiliğiyle tanınan Zorlu’nun vefat haberi, hem iş dünyasında hem de tüm yurtta büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Zorlu Holding'den Resmi Açıklama Yapıldı

İş insanının vefat haberini resmi sosyal medya hesapları ve kurumsal iletişim kanalları üzerinden duyuran Zorlu Holding, yayımladığı taziye mesajında derin üzüntülerini paylaştı. Şirketten yapılan resmi açıklamada, "Değerli kurucumuz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Nazif Zorlu’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisini daima saygı, minnet ve özlemle anacağız" ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin ekonomik gelişimine katma değer sağlayan pek çok projenin arkasındaki isim olan Zorlu'nun vefatı, iş dünyasında büyük bir boşluk bıraktı.

Ahmet Nazif Zorlu Kimdir, Kaç Yaşında?

28 Ağustos 1944 (82 Yaşında) tarihinde Denizli’nin Babadağ ilçesinde dünyaya gelen Ahmet Nazif Zorlu, küçük yaşlardan itibaren ticaretin içinde yetişti. İlkokul eğitimini İzmir’de Gazi İlkokulu’nda tamamlayan Zorlu, henüz 15 yaşındayken Trabzon’a yerleşerek aktif ticaret yaşamına ilk adımını attı. İlk yıllarda ailesinin Denizli’de ürettiği ev tekstili ürünlerini ve çarşafları Anadolu’nun dört bir yanında satarak ticari reflekslerini geliştiren Zorlu, kısa süre sonra ağabeyiyle birlikte Bursa’da kurduğu tekstil fabrikasıyla sanayicilik serüvenini başlattı.

Bursa’da attığı bu sağlam temeller sayesinde kısa sürede ev tekstilinde Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden biri haline gelen Ahmet Nazif Zorlu, üretimini yurt dışına taşıyarak ihracat odaklı büyüme stratejisini benimsedi. Girişimci ruhunu uluslararası pazarlara taşıyan Zorlu, 2004 yılında Fransa’da perde üretimi gerçekleştiren köklü Concord firmasını da bünyesine katarak küresel ölçekte bir oyuncu olduğunu kanıtladı.

Vestel Hamlesi ve Elektronik Sektöründeki Devrim

Ahmet Nazif Zorlu’nun iş dünyasındaki en büyük dönüm noktalarından biri, 1990 yılında ekonomik sıkıntılar yaşayan ve kapanmanın eşiğine gelen Vestel’i bünyesine katması oldu. Birçok iş insanının riskli gördüğü bu hamleyi büyük bir vizyonla yöneten Zorlu, kısa zaman içerisinde Vestel’i Türkiye’nin lider beyaz eşya ve elektronik üreticisi konumuna yükseltti. Manisa’da kurulan dev üretim üssü Vestel City, dünyanın en büyük entegre üretim tesislerinden biri haline gelerek milyonlarca insana istihdam sağladı ve Türkiye’nin teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.

Yalnızca iç pazarla sınırlı kalmayan Zorlu Holding, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleştirdiği stratejik yatırımlarla küresel bir dev haline geldi. Enerji, tekstil, gayrimenkul ve teknoloji gibi kritik sektörlerde faaliyet gösteren holding, Türkiye ekonomisinin büyümesinde kilit roller üstlendi. Ayrıca Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un kurucu ortakları arasında yer alarak ülkenin otomotiv ve teknoloji hamlesine de öncülük etti.

Cenaze Töreni Programı Belli Oldu

Hayatı boyunca çalışmaktan vazgeçmeyen, ülkesine ve milletine kalıcı eserler bırakmak için gece gündüz demeden çalışan Ahmet Nazif Zorlu’nun son yolculuğuna uğurlanacağı tarih ve yer netleşti. Ailesi ve Zorlu Holding tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, merhum iş insanı için 4 Kasım 2026 Çarşamba günü İstanbul'da kapsamlı bir cenaze töreni düzenlenecek.

Zorlu'nun cenaze namazı, Levent’te bulunan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nde öğle namazını müteakiben kılınacak. Kılınacak namazın ve yapılacak duaların ardından Ahmet Nazif Zorlu’nun naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilerek son yolculuğuna uğurlanacak. Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Nazif Zorlu, geride bıraktığı devasa sanayi mirası ve Türk ekonomisine kazandırdığı kalıcı eserlerle her zaman hatırlanacak.