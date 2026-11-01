Oyun dünyasının heyecanla beklediği GTA 6, 19 Kasım’da oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye’deki geniş oyuncu kitlesinin en büyük beklentisi olan Türkçe dil desteği konusu, yayınlanan fragmanlar ve gönüllü seslendirmelerin ardından yeniden gündeme geldi. Sektör temsilcileri ve uzmanlar, oyundaki Türkçe dil seçeneği ihtimalini ve muhtemel takvimi değerlendirdi.

Rockstar Games’in 10 yılı aşkın süredir geliştirdiği Grand Theft Auto (GTA) serisinin yeni oyunu GTA 6, 19 Kasım’da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için piyasaya sürülecek. Oyun dünyasında büyük heyecan yaratan yapım öncesinde, Türkiye’deki oyuncuların en çok merak ettiği sorulardan biri de resmi Türkçe dil desteğinin gelip gelmeyeceği oldu.

Rockstar Games’in merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto VI, kurgusal Leonida eyaletinde ve modernize edilmiş Vice City sokaklarında geçen sürükleyici bir suç dramasını konu alıyor.

Hikayenin merkezinde, modern bir Bonnie ve Clyde dinamiği oluşturan Lucia ve Jason yer alıyor. Hapishaneden yeni çıkan Lucia ile sakin bir hayat arayışındaki eski asker Jason, koşulların zorlamasıyla güçlerini birleştiriyor. Ancak planladıkları basit bir soygunun ters gitmesi sonucu kendilerini eyalet çapındaki devasa bir suç ağının ortasında buluyorlar. GTA VI; sosyal medya çılgınlığından yeraltı dünyasındaki güç savaşlarına kadar modern Amerikan kültürünü eleştirirken, iki karakterin hayatta kalma ve birbirlerine olan güven mücadelesini işliyor.

Gönüllü ses sanatçılarından oluşan grupların yayınlanan tanıtım videolarına yaptığı Türkçe dublajlar sosyal medyada büyük ses getirirken, Türk oyun toplulukları da Rockstar Games ve ana şirket Take-Two’ya seslerini duyurmak için geniş kapsamlı kampanyalar başlattı. Sektörün önde gelen isimleri ve yayıncılar, Türkiye’deki oyuncu potansiyelinin ve yüksek talebin şirket yöneticileri tarafından fark edildiğini belirtiyor.

Sektör Temsilcilerinden Kritik Değerlendirme: PC Sürümü Umut Olabilir

Oyun sektöründe uzun yıllar yöneticilik yapan ve yerelleştirme süreçlerinde yer alan Sercan Sülün, Take-Two yetkilileriyle gerçekleştirilen temaslarda Türkiye’deki yoğun ilginin gündeme geldiğini aktardı. Rockstar Games’in henüz resmi bir açıklama yapmadığını belirten Sülün, oyunun çıkışında İngilizce, Fransızca, Almanca ve Çince gibi dillerin yer alacağını, ilk etapta konsol sürümünde Türkçe seçeneğinin zor göründüğünü ifade etti. Ancak 2027’nin ilk çeyreğinde çıkması beklenen PC sürümü ile birlikte sürpriz bir adım atılabileceği değerlendiriliyor.

Eski Riot Games Türkiye Kreatif Direktörü Onur Özpınar ise şirketlerin dil desteği kararlarında pazar payı ve oyuncu harcamalarının belirleyici olduğunu hatırlattı. Rockstar’ın ilk aşamada Türkiye pazarındaki satış verilerini ve etkinlik düzeyini gözlemleyeceğini belirten Özpınar, ilginin sürmesi durumunda yerelleştirme kararlarının gözden geçirilebileceğini vurguladı.

Oyuncuların Talebi Uluslararası Basında

"Pintipanda" lakabıyla tanınan yayıncı Tuna Akşen ve gönüllü dublaj projeleri imza atan Tan Production kurucusu Tan Şahinkanat gibi isimler, yürüttükleri çalışmalarla talebi küresel boyuta taşıdı. Şahinkanat, Take-Two CEO’su Strauss Zelnick ile yaptığı yazışmalarda Türkiye’deki beklentinin yönetime iletildiğini doğruladı. Rockstar Games’in orijinal İngilizce seslendirme dışında farklı bir dilde dublaj yapmadığı bilinse de, Türk oyuncuların ana hedefi metin ve altyazı yerelleştirmesi olarak öne çıkıyor. Oyunun çıkış tarihi yaklaştıkça, camiadaki temkinli iyimserlik devam ediyor.