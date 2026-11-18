Teknoloji devi Meta, Instagram'ın mesajlaşma bölümünü tamamen bağımsız ve ayrı bir uygulamaya dönüştüren Direct projesini dünyada ilk kez Türkiye ve Tayland'da test etmeye başladığını duyurdu. Android ve iOS platformları için raflardaki yerini alan yeni uygulamanın tüm dikkat çekici özellikleri netleşti.

Sosyal medya devi Meta, kullanıcıların iletişim alışkanlıklarını kökten değiştirecek yepyeni bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Şirket, popüler sosyal medya platformu Instagram'ın içerisinde yer alan ve milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılan mesajlaşma bölümünü tamamen ayrı ve bağımsız bir uygulamaya dönüştüren Direct projesini resmen hayata geçirdi. Küresel pazarda büyük bir yankı uyandıran bu stratejik adımın, dünyada ilk olarak Türkiye ve Tayland pazarlarında test edilmeye başlanması ise Türk teknoloji severleri oldukça şaşırttı ve heyecanlandırdı. Hem Android hem de iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlar için yayınlanan uygulama, şimdiden dijital dünyada en çok konuşulan başlıklar arasına girmeyi başardı.

Geliştirilen bu yeni nesil platform, klasik anlamdaki Instagram deneyimini ana sosyal akıştan tamamen ayırarak tek bir odak noktasına, yani kesintisiz iletişime odaklanıyor. Uygulamanın en dikkat çekici yönlerinden biri, kullanmak için mutlaka bir Instagram hesabına sahip olma zorunluluğunu ortadan kaldırması oluyor. Arkadaşlar ve aile bireyleriyle ister birebir ister gruplar halinde hızlı, güvenli ve özel bir şekilde sohbet edebilmek için tasarlanan Direct, Meta tarafından yakın çevre iletişimi için özel olarak optimize edilmiş bağımsız bir alan olarak tanımlanıyor.

Kullanıcı deneyimini zenginleştirmek için birbirinden eğlenceli ve pratik araçlarla donatılan uygulamada; sohbet penceresi içerisinde serbest çizim yapma imkânı, gelen kutusunun hemen üzerinde yer alan dikkat çekici kısa notlar ve kullanıcılara özel kişisel çıkartma oluşturma gibi yenilikçi özellikler yer alıyor. Ayrıca mesaj yanıtlarına kahkaha efekti veya ilginç su altı ses efektleri gibi eğlenceli dokunuşlar eklenebiliyor. Sohbet pencerelerinin arka planları ise farklı zevklere hitap eden özel renk temalarıyla kişiselleştirilebiliyor.

Uygulamaya kayıt olma süreçlerinde de son derece esnek ve modern bir altyapı benimsenmiş durumda. Direct uygulamasını kullanmak isteyenler e-posta adresi veya telefon numarası aracılığıyla hızlıca kayıt oluşturabiliyor. Zaten halihazırda bir Instagram hesabı bulunan kullanıcılar ise mevcut kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme doğrudan giriş yaparak iki uygulama arasındaki tüm eski sohbetlerini anında eşitleyebiliyor. Herhangi bir Instagram hesabı bulunmadan Direct kullananlar için ise güvenlik önlemleri çok daha sıkı tutuluyor. Bu kullanıcılarla yalnızca telefon rehberinde kayıtlı olan kişiler sohbet başlatabiliyor; sisteme yeni bir kişi eklemek için ise ya tam kullanıcı adını eksiksiz yazmak ya da yüz yüze görüşmelerde özel bir QR kodu taratmak gerekiyor.

Güvenlik ve gizlilik standartlarına son derece büyük bir önem veren Meta, kullanıcıların istenmeyen mesajlardan korunması için gelişmiş kontrol mekanizmaları sunuyor. Platform üzerinde kullanıcılarla yalnızca rehberde kayıtlı ve doğrudan bağlantıda olan kişilerin iletişim kurabilmesine izin veriliyor. Bunun yanı sıra kullanıcılar, rahatsız oldukları herhangi bir profili kolayca şikâyet edebilir, engelleyebilir, kısıtlayabilir veya tamamen kaldırabilir. Meta, bu yeni ve iddialı uygulamanın neden ilk olarak Türkiye ve Tayland'da test sürecine sokulduğuna dair henüz resmi bir ayrıntı paylaşmazken, uygulamanın dünya genelindeki diğer ülkelere ne zaman yaygınlaştırılacağı ise merakla bekleniyor.