Güneşin Doğduğu Yer, 15 Ekim Perşembe akşamı beşinci bölümüyle ATV’de izleyici karşısına çıkacak. Kanalın yayın akışında yeni bölümün saati 20.00 olarak açıklandı. Bölüm öncesinde iki fragman yayımlandı. Leyla’ya yardımını sürdüren Ceyhun’un Hanzade ile gerilimi artarken Kenan, ailesiyle ilgili yeni sorularla karşılaşacak. İşte bu akşamın yayın bilgileri ve açıklanan gelişmelere ilişkin önemli ayrıntılar.

Güneşin Doğduğu Yer, bu akşam yeni bölümüyle ATV’de ekrana gelecek. Kanalın 15 Ekim 2026 Perşembe tarihli resmî yayın akışında dizi, saat 20.00’de 5. bölüm bilgisiyle yer aldı. Böylece yeni bölümü bekleyen izleyicilerin merak ettiği tarih, saat ve bölüm numarası netleşti.

ATV, yayın öncesinde beşinci bölüm için iki fragman da paylaştı. Dizinin resmî sayfasında ilk tanıtımın yanında ikinci fragman bulunuyor. Yeni bölümün açıklamasında Leyla, Ceyhun, Hanzade, Celadet ve Kenan’ın hikâyelerinde yaşanacak gelişmeler öne çıkıyor.

Güneşin Doğduğu Yer saat kaçta başlayacak?

Yeni bölümün başlangıç saati 20.00. ATV’nin bugünkü programında saat 19.00’da ana haber bülteni, ardından Güneşin Doğduğu Yer’in beşinci bölümü bulunuyor. Dizinin sonrasındaki yayın ise saat 00.20’de Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru olarak listeleniyor.

Yayın akışındaki bu sıralama, akşam programını takip etmek isteyenler için temel bilgiyi sunuyor. Ancak sonraki programın saati, dizinin kesintisiz süresiyle aynı anlama gelmiyor. Reklamlar ve yayın içindeki bölümler nedeniyle yalnızca akıştan hareketle kesin bir bölüm süresi hesaplanmamalı.

Saat 14.00’teki yayınla akşamki bölüm aynı mı?

Bugünkü ATV yayın akışında Güneşin Doğduğu Yer adı saat 14.00’te de bulunuyor. Akşam saat 20.00’deki kayıtta ise açıkça “5. Bölüm” bilgisi yer alıyor. Yeni bölümü ilk yayınında izlemek isteyenlerin esas alacağı saat, akşam kuşağındaki 20.00.

Aynı dizinin bir gün içinde birden fazla saatte listelenmesi, izleyicilerin bölüm bilgisini de kontrol etmesini gerektiriyor. Yalnızca program adına bakmak yerine tarih, saat ve bölüm numarasını birlikte okumak, tekrar ile yeni bölümün karışmasını önlüyor.

Beşinci bölüm fragmanları yayımlandı mı?

Güneşin Doğduğu Yer’in 5. bölüm fragmanı ve 5. bölüm ikinci fragmanı yayımlandı. ATV’nin resmî dizi sayfasında iki tanıtım da 15 Ekim tarihli bölüm başlığı altında listeleniyor. İkinci tanıtım sayfasında yayın tarihi ve saati de 15 Ekim Perşembe 20.00 olarak belirtiliyor.

Fragmanlara ulaşmak isteyenler, kanalın internet sitesinde dizinin adını seçtikten sonra “Fragman” bölümüne geçebilir. Eski tanıtımlar aynı arşivde yer aldığı için seçilen videonun beşinci bölüme ait olup olmadığı kontrol edilmeli.

Yeni bölümde Leyla ve Ceyhun cephesinde neler var?

ATV’nin paylaştığı bölüm açıklamasına göre Munise’nin Leyla ile birlikte yakalanması ailede büyük bir sarsıntı yaratacak. Bu gelişme Celadet’i de zor durumda bırakacak. Ceyhun ise Leyla’ya yardım etmeyi sürdürecek.

Ancak Ceyhun’un desteği, Hanzade ile arasındaki gerilimi artıracak. Leyla’nın mutluluğa ulaşma çabası devam ederken Ceyhun, kendisini affettirmek için büyük bir jest yapacak. Bu jestin sonucu ise açıklamada ayrıntılandırılmadı.

Kenan, annesinin farklı bir yönüyle karşılaşacak

Yeni bölümde Kenan’ın yaşayacağı talihsizlik ve annesi hakkında fark edecekleri de hikâyenin önemli başlıklarından biri olacak. Kenan, Celadet’in ailesini korumak için ne kadar ileri gidebileceğini görünce düşüncelerini yeniden değerlendirmek zorunda kalacak.

Suzi’nin varlığı da konaktaki huzursuzluğu sürdürecek. Ancak bütün bu gelişmelerin nasıl sonuçlanacağı, fragman açıklamasından kesinleşmiyor. Karakterlerin son kararları ve yüzleşmelerin sonucu, bu akşamki bölümde ortaya çıkacak.

Yayın tarihi ve son bölüm bilgisi nereden kontrol edilir?

Dizinin yayın saatini öğrenmek için ATV’nin resmî “Yayın Akışı” sayfasında doğru gün seçilmeli. Tanıtımlar için dizinin fragman arşivi, tamamlanan yayınlar içinse “Bölümler” alanı kullanılabilir. Dördüncü bölüm, resmî arşivde 8 Ekim 2026 Perşembe tarihiyle yer alıyor.

15 Ekim sabahı itibarıyla açıklanan programda yeni bölüm için bir erteleme görünmüyor; beşinci bölüm saat 20.00’de listeleniyor. Yayın planında sonradan değişiklik olması halinde güncel bilgi yine kanalın akışından takip edilebilir. Bu akşamın doğrulanan adresi ATV, açıklanan bölüm ise Güneşin Doğduğu Yer’in beşinci bölümü.