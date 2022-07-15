Mamak 'ta Darbeyi Vesayeti Bitiren Şanlı Mücadele Paneli...

Moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz’ın yaptığı panelde, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Siyaset Bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Polis Akademisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Zeki Haklı, Hukukçu Cüneyt Altıparmak ve Habertürk Gazetesi Yazarı Nasuhi Güngör 15 Temmuz hain darbe girişimini ve sonrasında yaşanan süreci değerlendirdi.

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, 15 Temmuz’da toprağa düşen şehitlerimiz için Allah’ta rahmet diledi, gazilerimize ise minnetlerini sundu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye ise böyle bir panelin gerçekleşmesine vesile oldukları için teşekkür etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse panelin açılışında yaptığı konuşmada, “Kanlı darbe teşebbüsünün yıldönümündeyiz. O gecenin kahramanı milli ve manevi değerlerine inan halkımız, baş kahramanımız Cumhurbaşkanımızdır… Her yaştan insan o gece sokaktaydı. Bizler 15 Temmuz’dan çok şey öğrendik. Hayatlarımızı milli manevi değerlerimize sahip çıkarak tamamlayacağız, bu düsturda yaşadık, yaşamaya devam edeceğiz. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz, “Zaman geçtikçe 15 Temmuz’daki mücadelenin ne kadar şanlı ve büyük olduğunu daha fazla idrak ediyoruz” dedi.

Panelde görüşlerini paylaşan katılımcılar, 15 Temmuz’u farklı boyutlar açısından değerlendirdi.

“Darbe Girişimine Giden Süreci İyi Analiz Etmek Gerekir”

Panelistler, darbe mekaniğinin hazırlanma sürecine işaret etti. Siyaset Bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, “Tüm darbelerin kendi içerisinde bir mekaniği var ve bu sistemde başarılı olursanız darbeyi gerçekleştiriyorsunuz. Aynı süreci FETÖ’de de gördük. Organize bir şekilde siyaset grubunu itibarsızlaştırma yönünde politika izlediler.

Mesela 2012 yılında MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı tutuklamaya çalıştılar, gezi olayları oldu, 17-25 Arlaık operasyonları oldu, 2014 yılında MİT TIR’ları olayı ile karşılaştık. Bunların hepsi yurt içinde yurt dışında itibarsızlaştırma, yönetilemeyen ülke görüntüsü verilmeye çalışıldı. Sonra da 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleştirilmek istendi” dedi.

SETA Vakfı Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş ise “15 Temmuz darbe sürecine giden olayları, devletin kurumsal yapısını çökertmeye yönelik bu girişimleri iyi analiz edersek, bunların nasıl engellendiğini ve olağanüstü gayret gösterildiğini görmemiz lazım” açıklamasında bulundu.