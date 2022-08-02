Pursaklar Gülen Yüzlerle Dolu...

Her fırsatta sokaklarda vatandaşlarla vakit geçiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, mahallelerde gülen yüzlerle karşılaşıyor. İlçe halkının yoğun sevgisi ile karşılaşan Başkan Ertuğrul Çetin, günün geç saatlerine kadar sokaklardaki vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinliyor, hal hatırlarını soruyor.
‘‘Böyle güzel dua, böyle sıcak kucaklama, böyle güzel abilerimiz olduğu sürece ne enerjimiz ne de çalışma azmimiz biter’’
Her fırsatta sokaklara inerek mahallelerinin nabzını tuttuğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Haftanın her günü, günün her saati hemşerilerimiz ile beraber olmak enerjimizi artırıyor, yaptığımız mekanların dolu dolu kullanılması bizleri mutlu ediyor. Böyle güzel dua, böyle sıcak kucaklama, böyle güzel abilerimiz olduğu sürece ne enerjimiz ne de çalışma azmimiz biter. Pursaklar’a hizmet yolunda gece gündüz demeden sokak sokak gezmeye, ailelerimizle sohbet etmeye, her fikri dinlemeye, ilçemizi birlikte yönetmeye devam edeceğiz" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.