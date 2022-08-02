02 Ağu 2022 - 16:17- Belediyeler

Pursaklar Gülen Yüzlerle Dolu...

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Pursaklar'ın her mahallesini gezerek vatandaşlarla sık sık vakit geçiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yoğun çalışma takviminde fırsat bulduğu her anı değerlendirerek ilçe sakinleriyle keyif dolu dakikalar geçiriyor.
Pursaklar Gülen Yüzlerle Dolu... mask
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Her fırsatta sokaklarda vatandaşlarla vakit geçiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, mahallelerde gülen yüzlerle karşılaşıyor. İlçe halkının yoğun sevgisi ile karşılaşan Başkan Ertuğrul Çetin, günün geç saatlerine kadar sokaklardaki vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinliyor, hal hatırlarını soruyor. 

‘‘Böyle güzel dua, böyle sıcak kucaklama, böyle güzel abilerimiz olduğu sürece ne enerjimiz ne de çalışma azmimiz biter’’

Her fırsatta sokaklara inerek mahallelerinin nabzını tuttuğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Haftanın her günü, günün her saati hemşerilerimiz ile beraber olmak enerjimizi artırıyor, yaptığımız mekanların dolu dolu kullanılması bizleri mutlu ediyor. Böyle güzel dua, böyle sıcak kucaklama, böyle güzel abilerimiz olduğu sürece ne enerjimiz ne de çalışma azmimiz biter. Pursaklar’a hizmet yolunda gece gündüz demeden sokak sokak gezmeye, ailelerimizle sohbet etmeye, her fikri dinlemeye, ilçemizi birlikte yönetmeye devam edeceğiz" dedi.
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02 Ağu 2022 - 16:17 - Belediyeler

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