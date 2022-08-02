02 Ağu 2022 - 16:19- Sağlık

Glutatyon Nedir ve Vücutta Ne İşe Yarar? Sizlerde Glutatyon Tedavisi İle Bağışıklığınızı Güçlendirin!

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Bağışıklık sistemimiz bizi hastalıklardan koruyan ve hasta olduğumuzda onlarla savaşan bir defans mekanizmasıdır. Bağışıklık sistemimizi pandemi süreci boyunca güçlü tutmak bizi koronavirüsten de koruyacaktır. Medikal Estetik Hekimi Dr. Sevgi Ekiyor konu hakkında bilgiler verdi.

Glutatyon Nedir ve Vücutta Ne İşe Yarar? Sizlerde Glutatyon Tedavisi İle Bağışıklığınızı Güçlendirin! mask
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Glutatyon tedavisi en önemli antioksidanlardan bir tanesidir. Dolayısıyla C vitamini ile beraber vücuda karışarak bir sürü mekanizmayı devreye sokar. Bizi alerjilerden koruyan, diri ve canlı tutan bir supplementer olan glutatyon; bir ilaç değildir. Glutatyon tedavisi bir destek tedavisidir. 

Yılda 6'dan fazla enfeksiyon geçiren, alerjileri olan ve tiroid, şeker gibi hastalıkları bulunan kişiler glutatyon tedavisinden mutlaka yararlanmalıdır. Glutatyon tedavisi bağışıklık kuvvetlendirme, alerjileri geçirme, enfeksiyonlardan koruma ve şeker regülasyonu sağlama gibi birçok fayda sağlar. Bunun dışında daha güçlü ve daha sağlıklı olmak isteyen herkes glutatyon tedavisinden haftada 1 kez, 4 doz olacak şekilde yararlanabilir. 

Glutatyon tedavisi akne, leke, vücutta karıncalanma ya da döküntü gibi problemler yaşayan kişilerde de etkilidir. Bu neden ile cilt üzerinde bir leke tedavi edilecekse glutatyon ve ozon gibi tedavilere başvurulmasını öneriyorum. Glutatyon tedavisi; kişiyi tam olarak değerlendirdikten sonra sorun olan bölgelerdeki kodların tekrar yazılmasını kolaylaştırdığı için cilt üzerine uygulayacağımız tedavinin de kolaylaşmasını ve tedaviden daha fazla verim almamızı sağlıyor. Dolayısıyla biz glutatyon tedavisinden hem estetik problemleri tedavi etmekte ve daha iyi sonuçlar almada hem de bağışıklık sistemini güçlendirmede yararlanıyoruz. 

Pandemi sürecinde bir kez daha önemi anlaşılan C vitamini de glutatyon tedavisi sırasında yüksek dozlar ile almak mümkün. Glutatyon tedavisi damardan uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu tarz tedavi yöntemleri sertifikaları olan, muayenehanelerde, kliniklerde, tıp merkezlerinde ve hastanelerde yapılabilir. Glutatyon tedavisi COVID-19 virüsünün yol açtığı hastalığı daha kolay atlamada da büyük rol oynuyor. Bilinçli olalım, daha sağlıklı kalalım.

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02 Ağu 2022 - 16:19 - Sağlık

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