09 Ağu 2022 - 16:12- Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Abdülhamid Han Sondaj Gemisini Havadan İnceledi... Rotasını Açıkladı!

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Mersin'in Taşucu Limanı'nda 2,5 ay bakım ve geliştirme çalışmaları yapılan Abdülhamid Han isimli sondaj gemisi bugün göreve başlıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Abdülhamid Han Sondaj Gemisini Havadan İnceledi... Rotasını Açıkladı! mask
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Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi, limanda düzenlenen törenle ilk görev yerine uğurlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da törene katılacak. Öncesinde gemiyi havadan inceleyen Erdoğan, kendisini taşıyan helikopter gemiye iniş yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, şu sıralar gemide brifing alıyor.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1556960236904275968

GEMİNİN ROTASI YÖRÜKLER-1 KUYUSU

"4 sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle artık bizde varız” diyen Erdoğan, "Gemimizi Akdeniz'de Yörükler-1 kuyusuna göndereceğiz. Gemimiz Gazipaşa açıklarına gidecek. 7. nesil olarak ifade edilen Abdülhamid Han adlı gemiyi ilk defa biz kullanacağız. Hedefimiz yıl sonuna kadar 150 kuyu daha açarak bu sayıyı katlamaktır" diye konuştu.

Gemi personeline telsizle seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yolunuz açık sondajınız bereketli olsun" dedi.

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09 Ağu 2022 - 16:12 - Gündem

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