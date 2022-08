Ertuğrul Başkan İşe El Attı! Ayyıldız Mahallesi Millet Kıraathanesi Çalışmaları Devam Ediyor...

Pursaklar’ı daha estetik, daha modern bir hale getirmek hedefiyle gecesini gündüzüne katan Başkan Ertuğrul Çetin, Ayyıldız Mahallesi Millet Kıraathanesi Çocuk Oyun Parkı ve Spor Alanlarının yapım çalışmalarını inceledikten sonra kolları sıvadı. İlçeye eğitim ve kültürel açıdan değer katacak projeleri bir bir hayata geçiren Başkan Ertuğrul Çetin, sorumlu Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin ve birim müdürleri ile inşaat alanlarını tek tek gezerken, çalışma arkadaşlarına yardım edip harç karıştırdı.

‘‘Ayyıldız bölgesindeki Millet Kıraathanemiz tamamlanınca, defter ve kitap kokacak’’

Her alanda gelişen Pursaklar’ın mimarisiyle, yeni binalarıyla, modern görünümüyle dikkat çektiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçemizdeki kütüphaneleri gençlerimizin her an karşısına çıkabilecek şekilde yaygınlaştırıyoruz. Ayyıldız bölgesindeki Millet Kıraathanemiz tamamlanınca, defter ve kitap kokacak. Bununla birlikte kütüphane çevresini sosyal yaşam alanları ile donatarak 7/24 kullanılabilir mekânlar haline getiriyoruz. Burada şimdi inşaat kokusu var. Kıraathanemiz tamamlanınca gençlerimiz, ideallerine kavuşmak için bu mekânı sık sık kullanacaklar. Biz gençlerimiz için varız. Her şey sizin için gençler’’ dedi.