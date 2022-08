Mamak Belediyesi ve Ankaragücü’nden Dev Birliktelik!

Eryaman Stadyumu’nda gerçekleşen lansmana Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, MKE Ankaragücü Futbol Kulübü Başkanı Faruk Koca ve kulüplerin yönetim kurulu başkanları ve üyeleri katıldı.

Müsabakalar Mamak’ta gerçekleşecek

İmzalanan protokol ile basketbol müsabakaları Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda, hentbol müsabakaları ise Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde gerçekleşecek ve MKE Ankaragücü Spor Kulübü tesislerden 3 yıl boyunca hizmet alabilecek. Mamak Belediyesi’nin bünyesinde bulunan spor tesislerinin tamamında Ankaragücü ve Mamak Belediyesi çeşitli sportif faaliyetler gerçekleştirebilecek.

Aynı zamanda basketbol ve hentbol takımlarının oyuncularının formalarındaki göğüs bölümünde Mamak Belediyesi yazacak. Bununla birlikte Mamak Belediyesi 3 yıl boyunca 2 spor tesisinde mevcut reklam alanlarını Ankaragücü ile birlikte kullanacak. Eryaman Stadyumu’nun bulunan dijital alanlarda ise 2 dakika boyunca Mamak Belediyesi’nin reklamı dönecek. Devir ile birlikte 1 yıl boyunca takımların isimleri MKE Ankaragücü Mamak Belediyesi Basketbol ve MKE Ankaragücü Mamak Belediyesi Hentbol Takımı ya da Kulübü olarak geçecek.

Başkent’in en önemli markalarından biri

Futbol ligindeki güzel mücadelesi ile yeniden Süper Lig’e çıkan Ankaragücüne, Mamak Belediyesi olarak güzel bir hediye vermek için bir araya geldiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ankaramızın en büyük markalarından biri olan Ankaragücü ile yine Başkentimizin en büyük ilçelerinden birisi olan Mamak Belediyesi arasında belediyemizin basketbol ve hentbol takımlarının Ankargücümüze hiçbir ücret almaksızın devredilmesiyle ilgili protokol imzalıyoruz. Şimdiden bu devrin Ankaragücü camiasına, Mamak Belediyemize ve Güzel Ankaralı hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz

Mamak Belediye Başkanı olarak göreve başladığı 2019 yılından itibaren bir Ankaragüclü olarak takımın her zaman yanında olduğunu ifade eden Başkan Murat Köse, “Ankaragücümüze maddi ve manevi olarak her zaman destek oldum. Bu destekleri sadece Ankaragüclü olarak değil, şehrimizin takımının bunu fazlasıyla hak ettiğini düşünerek bu destekleri verdim. Bundan sonrada elimizden geldiği kadar takımımızın yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Şehre yeni bir enerji katacak

Şehrimizin takımı ile böyle güzel bir protokolu imzalamanın Ankaragücümüze böyle güzel bir hediye vermenin mutluluğu yaşadığını da ifade eden Başkan Murat Köse, “ Ankaragücümüzün futbol ile birlikte, Mamak Belediyesi Basketbol ve Hentbol Takımlarıyla ligde mücadele edecek olması bizleri heyecanlandırıyor. Stadın dışında da takım sporları ve salon sporları açısından büyük bir taraftar grubu ile beraber takımlarımızın çok daha ilerde ve çok daha güzel mücadele vereceğine yürekten inanıyoruz.

Hentbol Takımızın zaten süper Lig’de mücadele ediyor. Basketbol takımımız da görev süremiz boyunca hep Play-Off başarısı gösterdi. İnşallah bu yıl itibari ve bu birliktelik ile basketbol takımımızın süper lige adını yazdıracağına inanıyoruz. Taraftarlarımızla beraber bu birlikteliğin Başkentimize yeni bir enerji katacağına inanıyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Asırlık bir kulübüz

Ankaragücü bir asrı devirmiş çok önemli bir Kulüp olduğunu ifade eden MKE Ankaragücü Futbol Kulübü Başkanı Faruk Koca, “Kulübümüz genelde futbol ile öne çıkmış takımıyla bilinir bir yapısı var. Ancak sporun birçok dalı var. Ankaragücümüz’de önemli bir spor markası. Bu markanın bütün spor faaliyetlerinde var olması gerekir. Göreve geldiğimiz süreçten itibaren bunun çabası içerisindeyiz. Bugüne kadar da aktif olarak amatör branşlarda, güreş, boks, badminton, halter ve masa tenisi var.

Bugün bu sözleşme ile basketbol ve hentbolda Ankaragücü’nün kurumsal yapısı içerisinde yer alacak. Bu anlamda kulübümüze desteğini esirgemeyen Mamak Belediye Başkanımız Sayın Murat Köse’ye ve Mamak Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından lansman aile fotoğrafı ile son buldu.