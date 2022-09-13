Gençlerin En Çok Çalışılmak İstedikleri Şirketler Belli Oldu! Arçelik, Hepsiburada, Mercedes-Benz Otomotiv, Nike, Pfizer, Shell, Siemens, TUSAŞ, Unilever ve Yapı Kredi Büyük İlgi

Büyük ölçekli şirketlerden kobilere kadar farklı büyüklük ve sektörlerde hizmet veren şirketlerin; çalışma ortamlarını, kurum kültürlerini gençlere aktardıkları, staj ve işe alım süreçlerini yönettikleri Youthall tarafından düzenlenen Youth Awards’a, finanstan teknolojiye, perakendeden otomotive kadar farklı sektörlerden 162 şirket katılım gösterdi. Şirketler, 219 üniversite ve 231 farklı bölümde okuyan genç yetenekler tarafından oylandı. Şirketlerin sonuçlarını heyecanla beklediği yarışmanın kazananları Youthall’un web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Gençlerden oylamaya büyük ilgi

Şirketlerin, hem bir işveren markası olarak gençlerdeki algılarını öğrendikleri hem de insan kaynakları çalışmalarını onların gözünden değerlendirme fırsatı yakaladıkları Youth Awards’ın ikincisine katılım, geçtiğimiz yıla göre %84.1 artış gösterdi. Oylamaya en çok katılım gösteren üniversiteler sırasıyla; Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi olurken, Endüstri Mühendisliği, İşletme ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri en çok oy kullanılan bölümler oldu.

18-35 yaş bandındaki Youthall kullanıcılarının katılımı ile gerçekleşen oylamada, oy verenlerin %76.9’u 18-25 yaş aralığında olup, üniversitenin 3. ve 4. sınıflarında okuyan gençlerin kullandığı oy sayısı, toplam oy sayısının %44.3'ünü oluşturdu. Oy verenlerin cinsiyet dağılımı ise %64 kadın ve %36 erkek olarak belirlendi.

“Yarışmaya katılımdaki artış doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor”

Gençlerin en çok çalışmak istedikleri şirketleri ve insan kaynakları ekiplerinin işveren markası adına yaptığı başarılı çalışmaları belirlemek üzere oy kullandıkları yarışmayı değerlendiren Youthall CEO’su Emre Aykan; “Amacımız, şirketlerin bünyelerine kazandırmak istedikleri gençler tarafından nasıl algılandıklarını yine gençlerin değerlendirmeleriyle görmelerini sağlamaktı. Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz Youth Awards’a 127 şirket katılmış, 46 binden fazla genç yetenek oy kullanmıştı. Bu yıl şirketler açısından bu sayının yaklaşık yüzde 25 artarak 162’ye yükselmesi doğru bir iş yaptığımızın göstergesi. Bu yıl oylamaya katılan gençler anlamında da ciddi oranda bir artış söz konusu. Oylamanın büyük ilgiyle karşılanması bizi çok sevindirdi. Hem şirketlere katılımları için hem de gençlere değerlendirme sürecindeki değerli oyları için çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Gençler Tarafından En çok Çalışılmak İstenen FMCG Şirketi 1. Unilever, 2. ETİ, 3. P&G

Gençler Tarafından En Çok Çalışılmak İstenen Teknoloji Şirketi Siemens, 2. Turkcell, 3. SabancıDx

Gençler Tarafından En Çok Çalışılmak İstenen Otomotiv ŞirketiMercedes-Benz Otomotiv, 2. Borusan Otomotiv, 3. Oyak Renault

Gençler Tarafından En Çok Çalışılmak İstenen Finans ŞirketiYapı Kredi, 2. Akbank, 3. DenizBank

Gençler Tarafından En Çok Çalışılmak İstenen Sağlık ŞirketiPfizer, 2. Abdi İbrahim, 3. AstraZeneca

Gençler Tarafından En Çok Çalışılmak İstenen Perakende ŞirketiNike, 2. Boyner, 3. LC Waikiki

Gençler Tarafından En Çok Çalışılmak İstenen Sanayi ŞirketiTUSAŞ, 2. Kale, 3. Akçansa

Gençler Tarafından En Çok Çalışılmak İstenen İnternet ŞirketiHepsiburada, 2. Sahibinden, 3. Obilet

Gençler Tarafından En Çok Çalışılmak İstenen Dayanıklı Tüketim ŞirketiArçelik, 2. BSH, 3. Vestel

Gençler Tarafından En Çok Çalışılmak İstenen Enerji ŞirketiShell, 2. Enerjisa, 3. Tüpraş

Gençler Tarafından Kariyer Hesabı Sosyal Medyada En Beğenilerek Takip Edilen ŞirketAselsan, 2. Mercedes-Benz Türk, 3. Anadolu Efes

Gençler Tarafından Sürdürülebilirlik Çalışmaları En Beğenilen ŞirketSabancı Topluluğu, 2. Unilever, 3. Arçelik

Kampüs Etkinliklerinin En Beğenilen ŞirketiAnadolu Efes, 2. TUSAŞ, 3. Eti

Gençlerin En Beğendiği Uzun Dönem Staj ProgramıTUSAŞ – SKY, 2. Mercedes-Benz Otomotiv - Drive-Up, 3. Henkel - Step Up

Gençlerin En Beğendiği Kısa Dönem Staj ProgramıSabancı Holding - Yeni Nesil Kariyer Deneyimi, 2. Arçelik - Fresh Start, 3. Coca-Cola İçecek - Summer Fest Internship Program

Gençlerin En Beğendiği MT programıAselsan - a Yetenek, 2. Coca-Cola İçecek - Next Talent Genç Yetenek Programı, 3. Unilever – UFLP

Gençlere En İlham Veren İK LiderleriYakup Aydilek – Enerjisa / İnsan ve Kültür Bölüm Başkanı, 2. Esra Beyzadeoğlu - Hepsiburada/ İnsan Kaynakları Grup Başkanı, 3. Deniz Daver - Abdi İbrahim / İnsan ve Kültür Grup Başkanı

En Beğenilen Öğrenci Kulübü (Kariyer) ODTÜ-Verimlilik Topluluğu, 2. Yıldız Teknik Üniversitesi-İşletme Kulübü, 3. Boğaziçi Üniversitesi–BÜYAK

En Beğenilen Öğrenci Kulübü (Sosyal)Yıldız Teknik Üniversitesi - Gezi ve Kampçılık Kulübü, 2. ODTÜ-Caz Topluluğu, 3. Boğaziçi Üniversitesi - Radyo Kulübü