13 Eyl 2022 - 21:27- Pursaklar Haberleri

Portrelerde Başkan Ertuğrul Çetin Var!

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Gençlerle her an, her dakika bir arada olmaya büyük bir ehemmiyet veren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, gençlerin resim portrelerinde yer almaya devam ediyor.
Portrelerde Başkan Ertuğrul Çetin Var! mask
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İlçede gerçekleştirdiği kültürel ve sanatsal çalışmalardan dolayı 7’den 70’e tüm vatandaşların büyük takdirini kazanan Başkan Ertuğrul Çetin, gençlerin ilgisini ve sevgisini üzerine çekmeye devam ediyor. İlçede gerçekleştirdiği kültürel ve sanatsal çalışmalardan dolayı Başkan Ertuğrul Çetin’e teşekkür eden genç ressam Ayşenur Ünal, her detayın ele alındığı, büyük bir titizlikle çalışmasını kuru kalem portre çalışmasını, kendisini makamında misafir eden Çetin’e hediye etti. 

‘‘Emekleri ve güzel çalışması için kendisini tebrik ediyorum’’

Pursaklar Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal faaliyetlere büyük önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Genç kardeşim Ayşenur Ünal, resmimi çizerek ailesi ile birlikte ziyaretime geldi. Emekleri ve güzel çalışması için kendisini tebrik ediyorum. Eline sağlık. Hediyesi için teşekkür ederim. Hayatının ilerleyen zamanlarında ele alacağı çalışmalarda kendisine kolaylıklar diliyorum. Başarıları daim olsun’’ dedi.
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13 Eyl 2022 - 21:27 - Pursaklar Haberleri

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