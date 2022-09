13 Eyl 2022 - 21:27- Pursaklar Haberleri

Portrelerde Başkan Ertuğrul Çetin Var!

Gençlerle her an, her dakika bir arada olmaya büyük bir ehemmiyet veren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, gençlerin resim portrelerinde yer almaya devam ediyor.