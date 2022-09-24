Başkent Kültür Yolu Festivali Müzik Ziyafeti Yaşatacak! Murat Boz, Emel Sayın, Ajda Pekkan ,Yusuf İslam...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen konser, sergi, söyleşi, çocuk etkinlikleri, tiyatro ve film gösterimlerinden oluşan 500’den fazla etkinliği sanatseverlerle buluşturacak Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamındaki konserler hem Ankaralılara hem de çevre illerdeki sanatseverlere doyumsuz bir müzik ziyafeti sunacak.

CSO Ada Ankara ünlü isimleri ağırlayacak

Başkentin kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, süper star Ajda Pekkan’dan Yusuf İslam’a, Fado şarkılarını tüm dünyaya ulaştıran Mariza’dan Emel Sayın’a kadar birbirinden değerli sanatçıların konserine ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Çoksesli Korosu Alman besteci Carl Orff’un ölümsüz sahne kantatı Carmina Burana konseriyle 1 Ekim’de sanatseverlerle buluşacak.

CSO Ada Ankara sahnesi, 2 Ekim’de dünyaca ünlü Azerbaycanlı caz ve klasik piyanist olan Şahin Növresli ve Quartet ekibini ağırlayacak. Portekiz’e özgü bir folk müziği türü olan Fado şarkılarını tüm dünyaya ulaştıran Mariza’nın 3 Ekim’de konuk olacağı CSO Ada Ankara Sahnesi, aynı gün farklı bir salonda Türk ve Japon müzisyenlerden oluşan Yamatolia Grubu’nun iki farklı coğrafyanın kendine has müzik ve enstrümanlarını harmanlayarak, barış temennisi ile dünyaya ulaştırdıkları müziklerine ev sahipliği yapacak.

CSO Ada Ankara sahnesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın şefleri Seiji Mukaiyama ve Etsuya Kitani eşliğindeki Türkiye- Japonya Dostluk Konseri’ni 4 Ekim’de, Letonyalı ünlü opera sanatçısı Kristine Opolais ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni tenor Murat Karahan’ın birlikte vereceği konseri 5 Ekim’de ağırlayacak. Sanatçı Ahmet Özhan’ın solistliğini üstlendiği Klasik Türk Müziğinin usta yorumcusu, merhum Alâeddin Yavaşça’nın eserlerinden oluşan bir repertuvarın Devlet Klasik Türk Müziği Korosu eşliğinde seslendirileceği konser ve Türkiye’nin en önemli gitar virtüözlerinden, Modern Folk Üçlüsü isimli grubun kurucularından Doğan Canku konseri de yine 5 Ekim’de CSO Ada Ankara sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.

Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni’nin, kemanın jokeri olarak bilinen Macar virtüöz Roby Lakatos’la birlikte vereceği konser 6 Ekim’de, Türk Sanat Müziği’nin önemli seslerinden Emel Sayın ve Orkestra Akademik Başkent konserleri ise 7 Ekim’de CSO Ada Ankara’da müzikseverleri ağırlayacak.

Günümüzün en parlak caz yeteneklerinden biri olarak nitelendirilen Stacey Kent 8 Ekim’de, Azeri besteci “Fikret Amirov’u Anma Yılı” çerçevesinde Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile dünyaca ünlü solistlerin yer alacağı anma gecesi konseri ve Türk topluluklarının çalgısal eserlerinden sözlü müzik kültürüne, geleneksel danslarından modern koreografilere kadar en güzel eserlerinin sergileneceği Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu konseri ise 9 Ekim’de CSO Ada Ankara’da olacak. Dünyaca ünlü Senegalli müzisyen Youssou N’Dour ve Güzel Sanatlar Liseleri Öğrencileri ile Düetler konseri ise 10 Ekim’de izleyicilerle buluşacak.

Müslüman olmasının ardından Türkiye'ye yerleşen ABD'li sanatçı Della Miles’ın 11 Ekim’de Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile vereceği konsere ev sahipliği yapacak CSO Ada Ankara, 12 Ekim’de de Senfoni ile Neşet Ertaş Türkülerini sanatseverlerin beğenisine sunacak. Ceyhun Güneş'in hem ustaların eserlerini hem de kendi bestelerini seslendirdiği 1 saat 20 dakika kadar süren anlatımlı konseri ve Charlie Chaplin Film Müzikleri konserini 13 Ekim’de ağırlayacak CSO Ada Ankara, geleneksel Türk Müziği’nin günümüz temsilcilerinden Ahmet Özhan ile Türk Halk Müziğinin usta sanatçılarından Gülşen Kutlu’nun konuk olacağı Payitahtın Şarkısı; Başkentin Türküsü konseri ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Şef Victor Aviat ve solist Nino Gvetadze ile vereceği konseri 14 Ekim’de Ankaralılarla buluşturacak.

Ajda Pekkan CSO Ada Ankara’da sahne alacak

Ülkemizin önde gelen oda müziği topluluklarından Nemeth Quartet ve piyanist Emre Elivar’ın Ulvi Cemal Erkin’i anma konseri, yapımcılığını ve senaristliğini Birol Güven'in üstlendiği Seksenler dizisinin müzikali ve Anadolu kültürünü piyano dilinden anlatan Piano Turca (Necati Şekkeli) konseri ise 16 Ekim’de CSO Ada Ankara sahnesinde olacak.

İran asıllı İsrailli müzisyen Liraz’ın 17 Ekim’de vereceği konserin ardından, 18 Ekim’de de Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin özel konserinin ücretsiz olarak sergileneceği CSO Ada Ankara, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun Aşk Eri Hazreti Mevlâna ve Dolce Caz Vokal konserlerine 19 Ekim’de ev sahipliği yapacak.

Süperstar Ajda Pekkan’ın 20 Ekim’de sahne alacağı CSO Ada Ankara, Sonbahar’da Romantizm isimli Birleşmiş Milletler Özel Konseri’ni 21 Ekim’de, vefatının 600. Yılında Süleyman Çelebi Mevlid-i Nebi konserini 21 Ekim’de, Kopuzdan Günümüze ve Tanino Trio konserlerini 22 Ekim’de ağırlayacak. İspanya’nın en özel seslerinden olan ve “Romantizmin Tutkulu Sesi” olarak bilinen Luz Casal’ın 22 Ekim’de vereceği konsere de ev sahipliği yapacak CSO Ada Ankara, 23 Ekim’de İngiliz şarkı sözü yazarı folk, pop, rock ve İslami müziğin en önemli temsilcilerinden Yusuf İslam’ı ağırlayacak.

Roma Hamamı’ndan Azize Tereza Kilisesi’ne Müzik Her Yerde

Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde ‘Müzede Müzik Sazendem’ konseri 1 Ekim’de, Ankara Mevlevihanesi’nde ‘Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Sema Mukabelesi’ 1, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23 Ekim’de izleyicilerle buluşacak. Anadolu Medeniyetleri Müzesi ise 8 Ekim’de ‘Şan Konseri’ne ev sahipliği yapacak.

Cumhuriyet Müzesi 8, 15, 22 Ekim’de ‘Cumhuriyetin Akustik Ezgileri’ konserini, 13 Ekim’de ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak ‘Ankara’nın Başkent Oluşu-Şarkılarla Başkent Kültür Yolu Buluşması’ konserini ağırlayacak. Azize Tereza Kilisesi ise 11 Ekim’de İnançların Dili Konseri ile sanatseverleri buluşturacak. Roma Hamamı’nda ise 8 Ekim’de gerçekleşecek Akdeniz Esintileri isimli konserde solistler Hakan Aysev ve Funda Uyanık’a Mersin Devlet Opera ve Balesi eşlik edecek. Çello Yıldızları ‘Dans ve Şarkılar’ konseri de 15 Ekim’de yine Roma Hamamı’nda gerçekleşecek.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Klasik Türk Müziği’nde Genç Sesler Korosu’nu 8 Ekim’de, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu’nun Ferfene Gecesi konserini 11 Ekim’de ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Hitit Ensemble konserini 12 Ekim’de, 17. Yüzyıl El Yazması Haza Mecmua-i Saz-ü Söz’den Eserler konserini 14 Ekim’de, Yaprak Sayar konserini ise 15 Ekim’de ağırlayacak. Gençses Müzik Yarışması Finali ise 17 Ekim’de ücretsiz olarak Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak. Kahve Kültürü Üzerine Tanbur Dinletisi ise 16 Ekim’de Ankara Entografya Müzesi’nde gerçekleştirilecek.

Murat Boz’dan Retrobüs’e Ücretsiz Konserler Ankaralıları Coşturacak

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Gençlik Parkı, Ankara Kalesi ve Başkent Millet Bahçesi’nden gerçekleştirilecek ücretsiz konserler Ankaralıları coşturacak.

Gençlik Parkı 2 Ekim’de Jabbar & Deeperise’ı, 5 Ekim’de solist Enver Merallı ile ’Müslüm Gürses Şarkıları’ konserini, 6 Ekim’de İstanbul Modern Folk Müziği Topluluğu ile ‘Çağdaş Halk Ozanları Barış Manço ve Cem Karaca Şarkıları’ konserini, 8 Ekim’de Uğur Işıldak konserini, 9 Ekim’de Tepecik Filarmoni ve Akatay Project konserini, 10 Ekim’de Brooklyn Funk Essentials konserini ağırlayacak.

Ankara Kalesi’nde ise 2 Ekim’de Retrobüs, 7 Ekim’de Noche Flamenca, 8 Ekim’de Feride Hilal Akın, 9 Ekim’de Aydilge, 13 Ekim’de Zakkum, 14 Ekim’de Emrah Hacıoğlu ft. Canto Orkestrası, 15 Ekim’de Reşit Kemal, 21 Ekim’de Emre Nalbantoğlu Trio, 22 Ekim’de Sena Şener, 23 Ekim’de De Lejos sahne alacak.

Başkent Millet Bahçesi ise 15 Ekim’de 90’lar Türkçe Pop Partisi, 21 Ekim’de Cazın Kartalları, 22 Ekim’de Ceza ve 23 Ekim’de de Murat Boz ile Ankaralıları buluşturacak.

Başkent Kültür Yolu Festivali hakkında detaylı bilgilere ve tüm programa www.baskent.kulturyolufestivalleri.com adresinden ulaşabilirsiniz.