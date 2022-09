Çankaya'da "Hareketli" Hafta...

Çankaya Belediyesi, bu yıl “Bağ Kurmak” sloganıyla tüm dünyada 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası'nı 7'den 77'ye yüzlerce Çankayalının katıldığı birbirinden eğlenceli ve hareketli etkinliklerle kutladı. 47 ülke, bireylerin izolasyon, kısıtlama ve sınırlamalardan sonra birbirleriyle yeniden bağ kurma arzusunu yansıtan “Bağ Kurmak” teması altında 2 bin 913 etkinlikle “Çeşitlendirerek Devam Et” dedi.

Çankaya Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerle Çankaya’nın aktif kamusal alanlarında hareketliliğe dikkat çekerek, her yaştan vatandaşı bir araya getirdi. Hafta boyunca oyun ve hareket etkinlikleri ile çocukların oyun aracılığıyla bağ kurması, gençlerin, dans ve kültür etkinlikleri ile halk oyunları aracılığıyla dans ve kültürümüzle bağ kurması, sokak ağaçları farkındalık yürüyüşü ile doğa ile bağ kurması, anne ve bebek etkinliğiyle bebeğin ebeveynleri ile oyun aracılığıyla bağ kurması sağlandı.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde de çocukların hayvanlarla bağ kurması desteklendi. 16 Eylül'de Bayraktar Oyun Evi ve 23 Nisan Çocuk Evi'nde "Çocuk ve Hareket" etkinlikleriyle başlayan kutlamalar, dünya şampiyonu Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu'nun Kuğulu Park'taki gösterisiyle devam etti.

7'DEN 77'YE BAĞ KURULDU

18 Eylül'de Çankayalıların eşlik ettiği "Sokak Ağaçları Farkındalık Yürüyüşü" kutlamaların odak noktası olurken, Çankaya Belediyesi'ne bağlı Çankaya Evleri ve Baharevlerinde düzenlenen bilgilendirici etkinlikler kutlamalara renk kattı. Kentlerde her alanda sağlık ve sürdürülebilir hareketliliği teşvik etmek adına düzenlenen haftaya Çankayalı gençler de büyük ilgi gösterdi.

100. Yıl Çankaya Evi'nde gerçekleştirilen "Gençlerle Dans" etkinliğinde onlarca genç Avrupa Hareketlilik Haftası'na müzik ve dans ile dikkat çekti. 21 Eylül'e kadar süren kutlamalar, "Her Yaşta Oyun, Her Yaşta Hareketlilik" etkinlikleriyle Sokullu ve Ayrancı Baharevinde düzenlenen ve her yaştan onlarca Çankayalının katıldığı oyunlarla sona erdi.

