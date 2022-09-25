25 Eyl 2022 - 18:30- Belediyeler G: 25 Eyl 2022 - 18:31

Türkiye Belediyeler Arası Halter Şampiyonası! Başkan Oğuz; 'Bu topraklarda nice Naim Süleymanoğlu'lar yetişsin...

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Kahramankazan Belediyesi’nce Türkiye’de bir ilk olarak gerçekleştirilen ‘Naim Süleymanoğlu Türkiye Belediyeler Arası Halter Şampiyonasının bu yıl 4’ncüsü düzenledi.

Türkiye Belediyeler Arası Halter Şampiyonası! Başkan Oğuz; 'Bu topraklarda nice Naim Süleymanoğlu'lar yetişsin... mask
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Naim Süleymanoğlu adına Türkiye Belediyeler Arası Halter Şampiyonası’nın 4’ncüsü düzenlendi. 14 farklı il ve ilçe belediyesi ile 14 kulüpten 160’a yakın sporcunun katıldığı ve 2 gün süren turnuvada dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi. Belediye Başkanı Serhat Oğuz yaptığı konuşmada, “Bu topraklarda nice Naim Süleymanoğlu büyüklüğünde sporcularımız yetişsin, onların önünü açalım, kendilerini gösterebilecekleri, yeteneklerini geliştirebilecekleri ortamlar hazırlayalım istiyoruz” dedi.

Kahramankazan Belediyesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve 2 gün süren şampiyonanın açılışına Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Türkiye Halter Fedarasyonu Başkan vekili Ömer Öztürk, Kahramankazan Kulüp Başkanı Altuğ Yücelen Özcü de katıldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, böylesine anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını, belediye olarak sporun tüm alanlarına kayıtsız ve şartsız destek verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini belirtirken şunları söyledi:

‘Bu topraklarda nice Naim Süleymanoğlu’lar yetişsin

“Dört sene önce de ilk defa burada rahmetli büyük sporcumuz, büyük haltercimiz Naim Süleymanoğlu adına bu müsabakayı düzenlemiştik. Bu topraklarda nice Naim Süleymanoğlu büyüklüğünde sporcularımız yetişsin, onların önünü açalım, kendilerini gösterebilecekleri, yeteneklerini geliştirebilecekleri ortamlar hazırlayalım istiyoruz. Kahramankazan Belediyesi olarak spora, sporcuya verdiğimiz destekler inşallah bundan sonra da devam edecek ki bu topraklarda Naim Süleymanoğlu gibi nice büyük sporcular yetişebilsin” dedi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkan Vekili Ömer Öztürk  ise yaptığı konuşmada, halter sporuna verdiği emek ve destekler nedeniyle Belediye Başkanı Serhat Oğuz ile Külüp Başkanı Altuğ Yücelen Özcü’ye federasyon adına teşekkür etti. Öztürk, “Türkiye’de ilk ve tek olarak belediyeler arası yarışma düzenleyip, 150’ye yakın sporcu katılımı ile gerçekten çok büyük bir iş başarıyorlar. Bu yarışmalardan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki yarışmaları hararetle ve hasretle bekliyoruz” dedi.

 

 

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25 Eyl 2022 - 18:30 - Belediyeler

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