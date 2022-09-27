27 Eyl 2022 - 11:25- Belediyeler G: 27 Eyl 2022 - 11:26

Pursaklar Endemik Vadi’de İster Gez İster Spor Yap.. 2.Etap Olan Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Hizmete Açıldı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Endemik Vadi ile Ankara’ya özgü kültürel değerleri koruma altına alan Pursaklar Belediyesi, 2.etap çalışmalarını tamamladığı Endemik Vadi Bisiklet ve Yürüyüş Yolunu hizmete açtı.
Pursaklar Endemik Vadi’de İster Gez İster Spor Yap.. 2.Etap Olan Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Hizmete Açıldı! mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara’ya özgü endemik bitkiler, Ankara Keçisi, Ankara Kedisi, Ankara Güvercini ve Ankara Tavşanı’nın bulunduğu Endemik Vadi’yi geçtiğimiz yıl hizmete açan Pursaklar Belediyesi, vatandaşların yeşilliklerin içinde yürüyüş yapabileceği ve bisiklet sürebileceği Endemik Vadi Yürüyüş ve Bisiklet yolunu vatandaşların hizmetine açtı.

Pursaklar Belediyesi tarafından çalışmaların tamamlandığı, 1 kilometre uzunluğundaki Endemik Vadi Yürüyüş ve Bisiklet Yolu’nda vatandaşlar, spor yapmanın keyfine varırken gün sonunda bitki çayları, endemik bitki ve endemik hayvanlar ile unutulmaz bir gün yaşama fırsatı bulacak. ‘‘Hemşehrilerimiz, Endemik Vadimizin temiz havasında ve doğal güzelliği eşliğinde spor yaparak, enerjilerine enerji katma fırsatına sahip olabilecek.’’ 

Endemik Vadi’nin gündüzünü bir başka gecesinin de bir başka güzel olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘ Ankara’ya özgü endemik bitkilerinin, soyları tükenme tehlikesinde olan Ankara Keçisinin, Ankara Güvercininin, Ankara Kedisinin ve Ankara Tavşanının bulunduğu Endemik Vadimizin 2.etabı olan Yürüyüş ve Bisiklet Yolu’nu hizmete açtık.

Hemşehrilerimiz, Endemik Vadimizin temiz havasında ve doğal güzelliği eşliğinde spor yaparak, enerjilerine enerji katma fırsatına sahip olabilecek. Spor yapan ve bisiklet sevdalısı vatandaşlarımızın güvenle kullanabileceği Endemik Vadi Yürüyüş ve Bisiklet Yolumuzun ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ dedi.

# ankara, ankara pursaklar, pursaklar belediyesi, Pursaklar Endemik Vadi
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Elektrik Kesintisi! 27 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 27 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Sincan Bir Anadolu Lisesine Daha Kavuştu... mask
Sincan Bir Anadolu Lisesine Daha Kavuştu...
Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde Büyük Usta Neşet Ertaş Anıldı... mask
Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde Büyük Usta Neşet Ertaş Anıldı...
Keçiören'de Deniz ve Okyanusa Heyecanlı Bakış... mask
Keçiören'de Deniz ve Okyanusa Heyecanlı Bakış...
Keçiören Gönül Köşkü Huzurevi’nin Turşuları Bostandan... mask
Keçiören Gönül Köşkü Huzurevi’nin Turşuları Bostandan...
Çankaya'da Açık Hava Sinema Günleri "Bergen" İle Sona Erdi... mask
Çankaya'da Açık Hava Sinema Günleri "Bergen" İle Sona Erdi...
Pursaklar Hanım Evlerinde Yeni Dönem Heyecanı... mask
Pursaklar Hanım Evlerinde Yeni Dönem Heyecanı...
Pursaklar’da Üçüncü Purbal Hasadı Sevinci... mask
Pursaklar’da Üçüncü Purbal Hasadı Sevinci...
Keçiören'de Genç Tiyatro Atölyesi Öğrencileri ‘Psiko-Drama’ İle Sahne Aldı... mask
Keçiören'de Genç Tiyatro Atölyesi Öğrencileri ‘Psiko-Drama’ İle Sahne Aldı...
Ankara İtfaiyesi Yenilenen Güçlü Kadrosu İle Başkentlilerin Yanında... mask
Ankara İtfaiyesi Yenilenen Güçlü Kadrosu İle Başkentlilerin Yanında...

27 Eyl 2022 - 11:25 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Pursaklar Endemik Vadi’de İster Gez İster Spor Yap.. 2.Etap Olan Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Hizmete Açıldı! mask
Pursaklar Endemik Vadi’de İster Gez İster Spor Yap.. 2.Etap Olan Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Hizmete Açıldı!
Sincan Bir Anadolu Lisesine Daha Kavuştu... mask
Sincan Bir Anadolu Lisesine Daha Kavuştu...
Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde Büyük Usta Neşet Ertaş Anıldı... mask
Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde Büyük Usta Neşet Ertaş Anıldı...
Keçiören'de Deniz ve Okyanusa Heyecanlı Bakış... mask
Keçiören'de Deniz ve Okyanusa Heyecanlı Bakış...
Keçiören Gönül Köşkü Huzurevi’nin Turşuları Bostandan... mask
Keçiören Gönül Köşkü Huzurevi’nin Turşuları Bostandan...
Çankaya'da Açık Hava Sinema Günleri "Bergen" İle Sona Erdi... mask
Çankaya'da Açık Hava Sinema Günleri "Bergen" İle Sona Erdi...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL