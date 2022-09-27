Pursaklar Endemik Vadi’de İster Gez İster Spor Yap.. 2.Etap Olan Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Hizmete Açıldı!

Ankara’ya özgü endemik bitkiler, Ankara Keçisi, Ankara Kedisi, Ankara Güvercini ve Ankara Tavşanı’nın bulunduğu Endemik Vadi’yi geçtiğimiz yıl hizmete açan Pursaklar Belediyesi, vatandaşların yeşilliklerin içinde yürüyüş yapabileceği ve bisiklet sürebileceği Endemik Vadi Yürüyüş ve Bisiklet yolunu vatandaşların hizmetine açtı.

Pursaklar Belediyesi tarafından çalışmaların tamamlandığı, 1 kilometre uzunluğundaki Endemik Vadi Yürüyüş ve Bisiklet Yolu’nda vatandaşlar, spor yapmanın keyfine varırken gün sonunda bitki çayları, endemik bitki ve endemik hayvanlar ile unutulmaz bir gün yaşama fırsatı bulacak. ‘‘Hemşehrilerimiz, Endemik Vadimizin temiz havasında ve doğal güzelliği eşliğinde spor yaparak, enerjilerine enerji katma fırsatına sahip olabilecek.’’

Endemik Vadi’nin gündüzünü bir başka gecesinin de bir başka güzel olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘ Ankara’ya özgü endemik bitkilerinin, soyları tükenme tehlikesinde olan Ankara Keçisinin, Ankara Güvercininin, Ankara Kedisinin ve Ankara Tavşanının bulunduğu Endemik Vadimizin 2.etabı olan Yürüyüş ve Bisiklet Yolu’nu hizmete açtık.

Hemşehrilerimiz, Endemik Vadimizin temiz havasında ve doğal güzelliği eşliğinde spor yaparak, enerjilerine enerji katma fırsatına sahip olabilecek. Spor yapan ve bisiklet sevdalısı vatandaşlarımızın güvenle kullanabileceği Endemik Vadi Yürüyüş ve Bisiklet Yolumuzun ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ dedi.