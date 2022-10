Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Esnaf ve Vatandaşlarla İç İçe...

Sahadan bir an olsun ayrılmayan ve her an her dakika vatandaşlarla bir arada olmaya büyük bir ehemmiyet veren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, esnaflar ve vatandaşların sıcacık ilgi ile karşılaşmaya da devam ediyor.

Mahallelerde bire bir vatandaşları dinleyen Başkan Ertuğrul Çetin, ilçe sakinlerinin taleplerini dinleyip, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunurken ilçe sakinlerinin yoğun ilgisi ile birlikte keyif dolu dakikalar geçiriyor.

‘‘Gönlü de sözü de güzel vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla birlikteyiz’’

Mahalle gezilerinde ortaya konan hizmetlerin vatandaşlar tarafından büyük destek aldığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Gönlü de sözü de güzel vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla birlikteyiz. Yapacağımız her türlü hizmette, projede ve yatırımda; hemşehrilerimizin fikrini alarak, onların fikirlerine kulak vererek hizmet odaklı belediyecilik anlayışımızla ilçe sakinlerimizle iş birliği içerisinde güzel hizmetler gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. İşlerimiz kolay, rızıklarımız helal, kazançlarımız bol ve bereketli olsun inşallah’’ dedi.