Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Sirkeli Mahalle Konağı İçin Düğmeye Bastı...

Geçtiğimiz yıllarda Karşıyaka ve Altınova’ya Mahalle Konakları kazandıran Pursaklar Belediyesi, ilçeye kazandırılacak olan Sirkeli Mahalle Konağına temel atma töreni gerçekleştirildi. Temel atma törenine Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye Başkan Yardımcıları, Sirkeli Yeşilova Mahalle Muhtarı Selahattin Kökyay, Sirkeli Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Yavuz Balcı ve mahalle sakinleri yoğun bir katılım sağladı.
‘‘Yaptığımız her çalışma, attığımız her adım hemşehrimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve onları mutlu etmek içindir’’
Temel atma töreninde kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Şehirleşmenin artması ile birlikte komşuluk ilişkileri bitme noktasına geldi. Artık apartmanlardaki insanlar, komşular bile birbirini tanımaz hale geldi. Biz de bu eksikliği giderme adına mahalle kültürlerimizi yeniden yaşatmak içi Mahalle Konaklarımızı ilçe genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyoruz.
İnşallah her mahallemize önümüzdeki yıllarda Mahalle Konağı kazandırmaya gayret göstereceğiz. Yaptığımız her çalışma, attığımız her adım hemşehrimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve onları mutlu etmek içindir. Yapımına başlamış olduğumuz Sirkeli Mahalle Konağımızın şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ dedi.
Pursaklar Belediyesi tarafından inşa edilecek olan Sirkeli Mahalle Konağı, vatandaşlar tarafından taziye, bayramlaşma, mevlit okutma, asker uğurlama ve hanımların özel günlerde kullanılması planlanıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.