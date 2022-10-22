Kış Aylarında D Vitamini İhtiyacı Artıyor! Kilo Kontrolü Zorlaşıyor! İşte Kış Aylarında Sağlıklı Beslenme Tüyoları...

“Havaların soğumasıyla birlikte fiziksel aktivite de azalmaktadır. Genellikle yaz aylarında dikkat edilmeye başlanan kilo kontrolü, kış aylarında sekteye uğramaktadır. Günlerin kısa ve gecelerin uzun olması nedeniyle TV karşısında ve evde geçen zaman daha uzun olmakta ve besinlerin atıştırılması gibi nedenlerden kilo artışı olabilmektedir.

Kış mevsiminde yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması, sağlığımızın korunması açısından önem taşımaktadır” diyen Güneş, yaşamın her döneminde sağlıklı ve dengeli beslenme önemli olduğunu ve bu yüzden tüm besin gruplarından yeterli ve dengeli olarak almak gerektiğini söyledi.

Vitaminler yönünden zengin beslenin

“Kış aylarında bağışıklığın düşmesiyle hastalıklara yakalanma riski artmaktadır. Bundan dolayı bağışıklığı güçlendirecek besinlere ağırlık verilmeli. Gün içinde farklı renkte olan sebze ve meyvelerden oluşan bir beslenme planı oluşturulmalı. A ve C vitamininden zengin havuç, brokoli, lahana, karnabahar gibi sebzelerin yanında C vitamini yönünden zengin portakal, nar, mandalina, kivi gibi besinlerin tüketimi önemlidir” diyen Renan Güneş, E vitamininden zengin besinlerin de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde önemli olduğunu söyledi.

Güneş “Soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlarda vücut direncini artırarak bağışıklığı güçlendirir. Yeşil yapraklı sebzeler, kurubaklagiller, yağlı tohumlar ve kuru yemişler E vitamininden zengindir” açıklamasında bulundu.

Besin gruplarının tamamını tüketmenin ne kadar önemli olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan Güneş;

“Et Grubu: Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller,

Süt Grubu: Süt, yoğurt, peynir, ayran, kefir ve süt ürünleri,

Ekmek ve Tahıllar: Her türlü ekmek ve pirinç, bulgur, makarna gibi tahıllar,

Sebze ve Meyve Grubu: Tüm taze sebze ve meyveler,

Yağ Grubu: Tüm sıvı ve katı yağlar ve kuru yemişler ve yağlı tohumlar,

Bütün bu besin gruplarından dengeli ve düzenli bir şekilde beslenme planı oluşturulmalıdır” dedi.

Kış aylarında D vitamini düşüyor

“Kemik sağlığı açısından çok önemli olan D vitamini güneş ışınlarıyla deri tarafından üretilen bir vitamindir ve besinlerde çok fazla bulunmaz” açıklamasında bulunan Diyetisyen Güneş “Yaz aylarında özellikle güneş ışığından bolca faydalanmak gerekir” dedi. Kış aylarında güneşli günlerin azalmasıyla vücutta D vitamini seviyesi düştüğünü belirten Renan Güneş “Bu yüzden kış aylarında D vitamini takviyelerinden faydalanmakta fayda vardır” ifadelerini kullandı.

Vücut ısısını dengede tutabilmek için bol sıvı tüketilmesi gerektiğini belirten Acıbadem Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan Güneş “Bu yüzden her gün mutlaka 2-3 litre su tüketilmelidir. Kış aylarında susuzluk hissi pek olmadığından su içimini kolaylaştırmak için içine limon dilimlenebilir ve böylelikle C vitamini içeriğini de artırarak bağışıklığı güçlendirir” dedi.

Kilo kontrolü kışın zorlaşıyor

“Havaların soğuması nedeniyle hareketsizlik artmakta bu da bağırsak sorunları yaratmaktadır” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan, kabızlığın artması ile sindirim sorunlarının yaşanabileceğini söyledi. Güneş aynı zamanda “Mümkün olduğunca posalı gıdalarla beslenmek önemli. Ayrıca sindirim sorunları ve bağışıklığın güçlendirilmesi için prebiyotik besinlerle beslenmek gerekir. Yeterince alınamıyorsa probiyotik takviyesi yapılabilir” açıklamasında bulundu.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan Güneş bağışıklık sistemini güçlendirmek için tüketilmesi gereken gıdalar için ise “Omega 3 yağ asiti açısından zengin olan balık tüketimi, haftada 2 kez önerilmektedir. Çok iyi bir protein kaynağıdır ve bağışıklık için gerekli olan yağ asitleri açısından zengindir. Kırmızı et ve yumurta gibi hayvansal besinler protein, demir ve çinkonun, balık ise selenyumun iyi birer kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

Kış aylarında vücut ağırlığı kontrolünün de oldukça önemli olduğunun altını çizen Acıbadem Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan Güneş “Kilo kontrolünün sağlanmasında karbonhidrat ihtiyacı; basit karbonhidrat ve şeker tüketimi yerine tahıllı ekmek, kepekli makarna, bulgur gibi kompleks karbonhidratlardan karşılanmalıdır” dedi.

Soğuk havalarda bağışıklığa dikkat

Mevsim dolayısıyla yaşanan bağışıklık problemlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan Güneş “Yeşil çay, ıhlamur, kuşburnu ve beyaz çay gibi antioksidan içeriği yüksek çayları tüketmek özellikle kış aylarında bağışıklığı güçlendirmek için önerilmektedir” açıklamasında bulundu.

Uykunun bağışıklık sistemi için önemine de dikkat çeken Renan Güneş “Yeterli uyku olmadığında konsantrasyon ve performans düşebilir ve bağışıklık sistemi etkilenebilir. Bu yüzden yeterli ve düzenli uyumaya dikkat edilmelidir” dedi.