Ankara Haber; Çankaya'da Korkmaz Tedik Gençlik Atölyesi Açıldı...

Çankaya Belediyesi, 100. Yıl Çankaya Evi’nin içinde yeni bir gençlik atölyesi açtı. Atölyeye, 10 Ekim 2015 günü Emek Barış Demokrasi Mitinginde Ankara Garı’nda yapılan bombalı saldırıda yaşamını yitiren 32 yaşındaki Korkmaz Tedik’in adı verildi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa Korkmaz Tedik’in annesi Zöhre Tedik ve babası Erdoğan Tedik, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ALPER TAŞDELEN: “TERÖR BİR İNSANLIK SUÇUDUR”

Açılışta konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen “10 Ekim Gar Katliamı ülkemizin en acı olaylarından bir tanesidir. Terör bir insanlık suçu ve nereden gelirse gelsin her zaman terörü lanetliyoruz ve insanlık suçu olan teröre karşı 85 milyon olarak karşısında duruyoruz” dedi.

Taşdelen; “Teröre karşı durmanın en önemli ögelerinden bir tanesi bu terör saldırılarında hayatını kaybeden insanların adını yaşatmaktır. Çünkü, unutmak teslim olmaktır. Biz hiçbir zaman teröre teslim olmadık ve olmayacağız. Acıyı ortaklaştırdığınız zaman daha dayanılır kılabilirsiniz, bu da bir arada direnmekten ve birlik olmaktan geçiyor” diye konuştu.

Korkmaz’ın babasının Çankaya Belediyesi’nden emekli olduğunu belirten Taşdelen: “Biz, Korkmaz’ın adını 100. Yıl Çankaya Evimizde ki bu gençlik atölyesinde yaşatacak olmaktan gerçekten gurur duyuyoruz” ifadesiyle sözlerini tamamladı.

“BİZLERE SAHİP ÇIKILMASINDAN MUTLULUK DUYUYORUZ”

Açılış öncesi Korkmaz Tedik’in annesi Zöhre Tedik de bir konuşma yaptı. “Bir anne olarak ne kadar mutlu olduğumu ifade edemiyorum. 10 Ekim ailesine sahip çıkılması hepimizi çok mutlu etti. Çankaya Belediye Başkanıma ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. 10 Ekimde insanlar barış, demokrasi ve insan hakları talebiyle toplanmıştı ama maalesef bombalı saldırıyla insanlar yaşamdan koparıldı.

Yerel yönetimlerin bizlere sahip çıkması bizi çok mutlu ediyor. Korkmaz gençlik ve işçi sınıfı önderiydi. Hayatta olsaydı Soma’da da Amasra’da da yine işçilere ve insan haklarına sahip çıkıyor olurdu. Bugün Korkmaz eminim bizi duyuyordur ve gençlerin böyle bir atölyeyle buluşmasından mutlu oluyordur” ifadelerinde bulundu.

GENÇLER İÇİN YENİ MERKEZ

Korkmaz Tedik Gençlik Atölyesi’nde yıl boyunca mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri, inovasyona yönelik eğitim ve çalışmalar ile kültür sanat etkinlikleri ve söyleşiler düzenlenecek. Yeni atölyenin, gençlerin karar alma süreçlerine aktif katılım sağladığı, kamu kurumlarının alışılagelmiş çalışma şeklinin aksine esnek bir yapıda hizmet veren bir merkez olmasını hedefleniyor.

