Ankara Haber; Sincan Belediyesi Mahalle Meclisi Toplantıları Hız Kesmiyor...

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan’ın gelecek vizyonu için vatandaşlarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduğu “Mahalle Meclisi Toplantıları”na devam ediyor. Yerinde ve hızlı çözüm ilkesiyle hareket eden Başkan Ercan, bu hafta Gazi Osman Paşa Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi ve Andiçen Mahallesi sakinleriyle buluştu.

Vatandaşların Başkan Ercan’a doğrudan sorular da yöneltebildiği mahalle toplantılarında bir vatandaş Büyükşehir belediyesinden aldığı sosyal yardımların kesildiğini söyleyerek Sincan Belediyesi’nin yardımları hakkında bilgi almak istediğini belirtti. Başkan Ercan, sosyal destek kartını ilk başlatan belediyenin Sincan Belediyesi olduğunu hatırlatarak, yapılan sosyal yardımlar hakkında bilgi verdi ve her zaman Sincanlı’nın yanında olduklarının altını çizdi.

Sincan’da bulunan 57 mahallede de bu şekilde Mahalle Meclisi Toplantıları yapacaklarını ifade eden Başkan Ercan “Daha iyi bir Sincan için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Sincan’ın yarınları için attığımız her adımda hemşerilerimizin de hayalleri var, bunu biliyoruz. Mahalle toplantıları yaparak her sese kulak veriyor ve her fikri birlikte güçlendiriyoruz” dedi.