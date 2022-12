Ankara Haber; Sincan Sevgi Bahçesinde Can Dostlarımız Sahiplerini Bekliyor...

Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken ve can dostlarımıza her zaman kucak açan Sincan Belediyesi, oluşturduğu Sevgi Bahçesi ile çocukların hayvan sevgisini pekiştirmeye devam ediyor. 13 adet cins köpek, 3 adet cins kedi, cins tavşanlar ve ördeklerin bulunduğu Sevgi Bahçesi’ni ziyaret eden çocuklara veteriner hekimler tarafından hayvanlar hakkında bilgi veriliyor. Sevimli can dostlarımızla oyun oynayarak, onlara dokunarak sevgi ve paylaşma kavramlarını öğrenen çocuklar mutlulukla Sevgi Bahçesi’nden ayrılıyor.

Çocukların gelişimine katkı sağlayan Sevgi Bahçesi bu sene düzenlenen okul gezileriyle birlikte 1410 öğrenci, 93 öğretmen ve 126 veliyi ağırladı. Çocukların büyük bir ilgiyle vakit geçirdiği Sevgi Bahçesi’nde sadece hayvanlarla değil, çevreyle de bağları gelişiyor. Oluşturulan serada sebzelere dokunarak, sebzelerin yetiştirilmesi hakkında bilgi sahibi de oluyorlar.

Pazartesi günleri hariç her hafta 10.00-12.00 ve 13.30-15.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul eden Sincan Polatlar Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Sevgi Bahçesi sokak hayvanları için birer yuva oldu. Vatandaşlar, E-Belediye / Sincan üzerinden “Sahiplenilmeyi bekleyen can dostlarımız” adlı linkten başvuruda bulunabilirler.