13 Ara 2022 - 16:17- Belediyeler G: 13 Ara 2022 - 16:18

Ankara Haber; Sincan Sevgi Bahçesinde Can Dostlarımız Sahiplerini Bekliyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Sokak hayvanları için kurduğu bakımevi ve rehabilitasyon merkezinin yanında Sevgi Bahçesi ile de takdir toplayan Sincan Belediyesi, can dostlarımızla çocuklar arasındaki bağın güçlenmesine katkı sağlıyor. 2022 yılında 1410 öğrenci Sincan Sevgi Bahçesi’ne gelerek can dostlarımızı ziyaret etti.
Ankara Haber; Sincan Sevgi Bahçesinde Can Dostlarımız Sahiplerini Bekliyor... mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken ve can dostlarımıza her zaman kucak açan Sincan Belediyesi, oluşturduğu Sevgi Bahçesi ile çocukların hayvan sevgisini pekiştirmeye devam ediyor. 13 adet cins köpek, 3 adet cins kedi, cins tavşanlar ve ördeklerin bulunduğu Sevgi Bahçesi’ni ziyaret eden çocuklara veteriner hekimler tarafından hayvanlar hakkında bilgi veriliyor. Sevimli can dostlarımızla oyun oynayarak, onlara dokunarak sevgi ve paylaşma kavramlarını öğrenen çocuklar mutlulukla Sevgi Bahçesi’nden ayrılıyor. 

Çocukların gelişimine katkı sağlayan Sevgi Bahçesi bu sene düzenlenen okul gezileriyle birlikte 1410 öğrenci, 93 öğretmen ve 126 veliyi ağırladı. Çocukların büyük bir ilgiyle vakit geçirdiği Sevgi Bahçesi’nde sadece hayvanlarla değil, çevreyle de bağları gelişiyor. Oluşturulan serada sebzelere dokunarak, sebzelerin yetiştirilmesi hakkında bilgi sahibi de oluyorlar.

Pazartesi günleri hariç her hafta 10.00-12.00 ve 13.30-15.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul eden Sincan Polatlar Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Sevgi Bahçesi sokak hayvanları için birer yuva oldu. Vatandaşlar, E-Belediye / Sincan üzerinden “Sahiplenilmeyi bekleyen can dostlarımız” adlı linkten başvuruda bulunabilirler.  

# Ankara Haber; Sincan Sevgi Bahçesinde Can Dostlarımız Sahiplerini Bekliyor..., ankara, ankara sincan, sincan belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Çankaya'da Barista Eğitimi Uygulamalı Olarak Devam Ediyor! mask
Ankara Haber; Çankaya'da Barista Eğitimi Uygulamalı Olarak Devam Ediyor!
Ankara Haber; Keçiören'li Çocukların Kış Eğlencesi Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti... mask
Ankara Haber; Keçiören'li Çocukların Kış Eğlencesi Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti...
Ankara Haber; Sincan Belediyespor Liderliğini Koruyor... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyespor Liderliğini Koruyor...
Ankara Haber; Keçiören Lavanta ve Gül Bahçesi Genişletiliyor... mask
Ankara Haber; Keçiören Lavanta ve Gül Bahçesi Genişletiliyor...
Ankara Haber; Mamak Dikimevi Natoyolu Metro İnşaatı Onaylandı... mask
Ankara Haber; Mamak Dikimevi Natoyolu Metro İnşaatı Onaylandı...
Ankara Haber; Festivallerin Merkezi Mamak 1.Uluslararası Ankara Gitar Festivali... mask
Ankara Haber; Festivallerin Merkezi Mamak 1.Uluslararası Ankara Gitar Festivali...
Ankara Mamak Belediyesi 2022 Doğalgaz Yardımı Yapacak Mı? 2.500 TL Doğalgaz Yardımı Kimler Alabilir? Ankara Mamak Belediyesi Doğalgaz Yardımı Nasıl Alınır? mask
Ankara Mamak Belediyesi 2022 Doğalgaz Yardımı Yapacak Mı? 2.500 TL Doğalgaz Yardımı Kimler Alabilir? Ankara Mamak Belediyesi Doğalgaz Yardımı Nasıl Alınır?
Ankara Haber; Altındağlı Gençler Medya ve Akademi Dünyasının Ünlüleriyle Bir Araya Geldi! "Yeni Medya Akademisi" Söyleşileri... mask
Ankara Haber; Altındağlı Gençler Medya ve Akademi Dünyasının Ünlüleriyle Bir Araya Geldi! "Yeni Medya Akademisi" Söyleşileri...
Ankara Haber; Çankaya'da "Pastacı ve Aşçı Çırağı" Eğitimlerine Büyük İlgi! Zübeyde Hanım Çankaya Evi... mask
Ankara Haber; Çankaya'da "Pastacı ve Aşçı Çırağı" Eğitimlerine Büyük İlgi! Zübeyde Hanım Çankaya Evi...
Ankara Haber; Çankaya’da Güneş Gündüz Bakımevi 2023 Yılında Hizmete Açılacak! mask
Ankara Haber; Çankaya’da Güneş Gündüz Bakımevi 2023 Yılında Hizmete Açılacak!
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Çankaya'da Barista Eğitimi Uygulamalı Olarak Devam Ediyor! mask
Ankara Haber; Çankaya'da Barista Eğitimi Uygulamalı Olarak Devam Ediyor!
Ankara Haber; Keçiören'li Çocukların Kış Eğlencesi Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti... mask
Ankara Haber; Keçiören'li Çocukların Kış Eğlencesi Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti...
Ankara Haber; Sincan Belediyespor Liderliğini Koruyor... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyespor Liderliğini Koruyor...
Ankara Haber; Mamak Dikimevi Natoyolu Metro İnşaatı Onaylandı... mask
Ankara Haber; Mamak Dikimevi Natoyolu Metro İnşaatı Onaylandı...
Ankara Haber; Festivallerin Merkezi Mamak 1.Uluslararası Ankara Gitar Festivali... mask
Ankara Haber; Festivallerin Merkezi Mamak 1.Uluslararası Ankara Gitar Festivali...
Ankara Haber; Keçiören Lavanta ve Gül Bahçesi Genişletiliyor... mask
Ankara Haber; Keçiören Lavanta ve Gül Bahçesi Genişletiliyor...
Ankara Mamak Belediyesi 2022 Doğalgaz Yardımı Yapacak Mı? 2.500 TL Doğalgaz Yardımı Kimler Alabilir? Ankara Mamak Belediyesi Doğalgaz Yardımı Nasıl Alınır? mask
Ankara Mamak Belediyesi 2022 Doğalgaz Yardımı Yapacak Mı? 2.500 TL Doğalgaz Yardımı Kimler Alabilir? Ankara Mamak Belediyesi Doğalgaz Yardımı Nasıl Alınır?
Ankara Haber; Altındağlı Gençler Medya ve Akademi Dünyasının Ünlüleriyle Bir Araya Geldi! "Yeni Medya Akademisi" Söyleşileri... mask
Ankara Haber; Altındağlı Gençler Medya ve Akademi Dünyasının Ünlüleriyle Bir Araya Geldi! "Yeni Medya Akademisi" Söyleşileri...
Ankara Haber; Çankaya'da "Pastacı ve Aşçı Çırağı" Eğitimlerine Büyük İlgi! Zübeyde Hanım Çankaya Evi... mask
Ankara Haber; Çankaya'da "Pastacı ve Aşçı Çırağı" Eğitimlerine Büyük İlgi! Zübeyde Hanım Çankaya Evi...
Ankara Haber; Çankaya’da Güneş Gündüz Bakımevi 2023 Yılında Hizmete Açılacak! mask
Ankara Haber; Çankaya’da Güneş Gündüz Bakımevi 2023 Yılında Hizmete Açılacak!
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Sincan Belediyespor Liderliğini Koruyor... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyespor Liderliğini Koruyor...
Ankara Haber; Çankaya'da Barista Eğitimi Uygulamalı Olarak Devam Ediyor! mask
Ankara Haber; Çankaya'da Barista Eğitimi Uygulamalı Olarak Devam Ediyor!
Ankara Haber; Keçiören'li Çocukların Kış Eğlencesi Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti... mask
Ankara Haber; Keçiören'li Çocukların Kış Eğlencesi Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti...
Ankara Haber; Mamak Dikimevi Natoyolu Metro İnşaatı Onaylandı... mask
Ankara Haber; Mamak Dikimevi Natoyolu Metro İnşaatı Onaylandı...
Ankara Haber; Festivallerin Merkezi Mamak 1.Uluslararası Ankara Gitar Festivali... mask
Ankara Haber; Festivallerin Merkezi Mamak 1.Uluslararası Ankara Gitar Festivali...
Ankara Haber; Keçiören Lavanta ve Gül Bahçesi Genişletiliyor... mask
Ankara Haber; Keçiören Lavanta ve Gül Bahçesi Genişletiliyor...
Ankara Mamak Belediyesi 2022 Doğalgaz Yardımı Yapacak Mı? 2.500 TL Doğalgaz Yardımı Kimler Alabilir? Ankara Mamak Belediyesi Doğalgaz Yardımı Nasıl Alınır? mask
Ankara Mamak Belediyesi 2022 Doğalgaz Yardımı Yapacak Mı? 2.500 TL Doğalgaz Yardımı Kimler Alabilir? Ankara Mamak Belediyesi Doğalgaz Yardımı Nasıl Alınır?
Ankara Haber; Altındağlı Gençler Medya ve Akademi Dünyasının Ünlüleriyle Bir Araya Geldi! "Yeni Medya Akademisi" Söyleşileri... mask
Ankara Haber; Altındağlı Gençler Medya ve Akademi Dünyasının Ünlüleriyle Bir Araya Geldi! "Yeni Medya Akademisi" Söyleşileri...
Ankara Haber; Çankaya'da "Pastacı ve Aşçı Çırağı" Eğitimlerine Büyük İlgi! Zübeyde Hanım Çankaya Evi... mask
Ankara Haber; Çankaya'da "Pastacı ve Aşçı Çırağı" Eğitimlerine Büyük İlgi! Zübeyde Hanım Çankaya Evi...
Ankara Haber; Çankaya’da Güneş Gündüz Bakımevi 2023 Yılında Hizmete Açılacak! mask
Ankara Haber; Çankaya’da Güneş Gündüz Bakımevi 2023 Yılında Hizmete Açılacak!

13 Ara 2022 - 16:17 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL