Ankara Haber; Daha Temiz Pursaklar İçin Belediye Gece Gündüz Çalışıyor!

Sabahın erken saatleri ile birlikte araç ve ekipmanlarını kuşanarak, ilçe genelinde mevsim şartlarını ve çevre koşullarını dikkate alarak çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan tüm noktaları koordineli bir şekilde, kapsamlı olarak titizlikle temizliyor.

Temiz Pursaklar Sağlıklı Yarınlar anlayışıyla hareket ederek alınmadık en ufak bir çöp parçası bile bırakmadıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Daha temiz, daha hijyenik ve daha sağlıklı bir Pursaklar oluşturmak adına temizlik çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, her gün mahallelerimizi baştan aşağı temizliyor. Her gün, her saniye gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarıyla ilçemizi daha yaşanılabilir, daha temiz ve daha nezih bir yer haline getirme adına çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Mahalle aralarındaki boş arsaları, arazileri ve sokakları baştan aşağı titizlikle temizleyen Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kepçe ve iş makineleriyle molozları, hafriyatları ve evsel atıkları toplarken, gün boyu da süpürge ekipleri ile sokakları baştan sona süpürerek, cadde ve sokakları pırıl pırıl yapıyor.