19 Ara 2022 - 16:10- Belediyeler

Ankara Haber; Daha Temiz Pursaklar İçin Belediye Gece Gündüz Çalışıyor!

ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi, Temiz Pursaklar Sağlıklı yarınlar anlayışıyla hareket edere, ilçe genelinde temizlik çalışmalarını 7/24 aralıksız olarak sürdürüyor.
Ankara Haber; Daha Temiz Pursaklar İçin Belediye Gece Gündüz Çalışıyor! mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sabahın erken saatleri ile birlikte araç ve ekipmanlarını kuşanarak, ilçe genelinde mevsim şartlarını ve çevre koşullarını dikkate alarak çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan tüm noktaları koordineli bir şekilde, kapsamlı olarak titizlikle temizliyor. 

‘‘Daha temiz, daha hijyenik ve daha sağlıklı bir Pursaklar oluşturmak adına temizlik çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz.’’

Temiz Pursaklar Sağlıklı Yarınlar anlayışıyla hareket ederek alınmadık en ufak bir çöp parçası bile bırakmadıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Daha temiz, daha hijyenik ve daha sağlıklı bir Pursaklar oluşturmak adına temizlik çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, her gün mahallelerimizi baştan aşağı temizliyor. Her gün, her saniye gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarıyla ilçemizi daha yaşanılabilir, daha temiz ve daha nezih bir yer haline getirme adına çalışmalarımız devam edecek” dedi. 

Mahalle aralarındaki boş arsaları, arazileri ve sokakları baştan aşağı titizlikle temizleyen Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kepçe ve iş makineleriyle molozları, hafriyatları ve evsel atıkları toplarken, gün boyu da süpürge ekipleri ile sokakları baştan sona süpürerek, cadde ve sokakları pırıl pırıl yapıyor.

# Ankara Haber; Pursaklar’da Gece Gündüz Temizlik Çalışması!, ankara, ankara pursaklar, pursaklar belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Etimesgut TOKİ Deniz Lojmanları Spor Tesisleri Yenilendi... mask
Ankara Haber; Etimesgut TOKİ Deniz Lojmanları Spor Tesisleri Yenilendi...
Ankara Haber; Pursaklar’da Hafta Sonu Tiyatro Keyfi! Minik Öğrenciler Hacivat-Karagöz Tiyatro... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Hafta Sonu Tiyatro Keyfi! Minik Öğrenciler Hacivat-Karagöz Tiyatro...
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi İle Camiler Tertemiz! Ertuğrul Çetin Açıkladı... mask
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi İle Camiler Tertemiz! Ertuğrul Çetin Açıkladı...
Ankara Haber; Altındağ Battalgazi Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi Açıldı! Battalgazi Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi Nerede, İçinde Ne Var? mask
Ankara Haber; Altındağ Battalgazi Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi Açıldı! Battalgazi Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi Nerede, İçinde Ne Var?
Ankara Haber; Mamak’ta Gitar Rüzgarı Esti! Ankara Gitar Festivali Musiki Muallim Mektebi’nde yapıldı... mask
Ankara Haber; Mamak’ta Gitar Rüzgarı Esti! Ankara Gitar Festivali Musiki Muallim Mektebi’nde yapıldı...
Ankara Haber; Cengiz Aytmatov 94’üncü Doğum Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı... mask
Ankara Haber; Cengiz Aytmatov 94’üncü Doğum Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı...
Ankara Haber; Etimesgut Türk Tarih Müzesi'nde İzdihamı! Hafta Sonu Müzeyi 5 Bin Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Etimesgut Türk Tarih Müzesi'nde İzdihamı! Hafta Sonu Müzeyi 5 Bin Ziyaret Etti...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Gençlerle Baş Başa Programında... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Gençlerle Baş Başa Programında...
Ankara Haber; Peşaver Şehitleri Keçiören’de Anıldı... mask
Ankara Haber; Peşaver Şehitleri Keçiören’de Anıldı...
Ankara Haber; Mamak Belediyesi’nden Sokak Hayvanları Çalıştayı... mask
Ankara Haber; Mamak Belediyesi’nden Sokak Hayvanları Çalıştayı...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Etimesgut TOKİ Deniz Lojmanları Spor Tesisleri Yenilendi... mask
Ankara Haber; Etimesgut TOKİ Deniz Lojmanları Spor Tesisleri Yenilendi...
Ankara Haber; Ego Genel Müdürlüğü 80 Yaşında! EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş... mask
Ankara Haber; Ego Genel Müdürlüğü 80 Yaşında! EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş...
Ankara Haber; Pursaklar’da Hafta Sonu Tiyatro Keyfi! Minik Öğrenciler Hacivat-Karagöz Tiyatro... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Hafta Sonu Tiyatro Keyfi! Minik Öğrenciler Hacivat-Karagöz Tiyatro...
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi İle Camiler Tertemiz! Ertuğrul Çetin Açıkladı... mask
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi İle Camiler Tertemiz! Ertuğrul Çetin Açıkladı...
Ankara Haber; Mamak’ta Gitar Rüzgarı Esti! Ankara Gitar Festivali Musiki Muallim Mektebi’nde yapıldı... mask
Ankara Haber; Mamak’ta Gitar Rüzgarı Esti! Ankara Gitar Festivali Musiki Muallim Mektebi’nde yapıldı...
Ankara Haber; Altındağ Battalgazi Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi Açıldı! Battalgazi Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi Nerede, İçinde Ne Var? mask
Ankara Haber; Altındağ Battalgazi Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi Açıldı! Battalgazi Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi Nerede, İçinde Ne Var?
Ankara Haber; Cengiz Aytmatov 94’üncü Doğum Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı... mask
Ankara Haber; Cengiz Aytmatov 94’üncü Doğum Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı...
Ankara Haber; Etimesgut Türk Tarih Müzesi'nde İzdihamı! Hafta Sonu Müzeyi 5 Bin Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Etimesgut Türk Tarih Müzesi'nde İzdihamı! Hafta Sonu Müzeyi 5 Bin Ziyaret Etti...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Gençlerle Baş Başa Programında... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Gençlerle Baş Başa Programında...
Ankara Haber; Mamak Belediyesi’nden Sokak Hayvanları Çalıştayı... mask
Ankara Haber; Mamak Belediyesi’nden Sokak Hayvanları Çalıştayı...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Etimesgut TOKİ Deniz Lojmanları Spor Tesisleri Yenilendi... mask
Ankara Haber; Etimesgut TOKİ Deniz Lojmanları Spor Tesisleri Yenilendi...
Ankara Haber; Ego Genel Müdürlüğü 80 Yaşında! EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş... mask
Ankara Haber; Ego Genel Müdürlüğü 80 Yaşında! EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş...
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi İle Camiler Tertemiz! Ertuğrul Çetin Açıkladı... mask
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi İle Camiler Tertemiz! Ertuğrul Çetin Açıkladı...
Ankara Haber; Pursaklar’da Hafta Sonu Tiyatro Keyfi! Minik Öğrenciler Hacivat-Karagöz Tiyatro... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Hafta Sonu Tiyatro Keyfi! Minik Öğrenciler Hacivat-Karagöz Tiyatro...
Ankara Haber; Mamak’ta Gitar Rüzgarı Esti! Ankara Gitar Festivali Musiki Muallim Mektebi’nde yapıldı... mask
Ankara Haber; Mamak’ta Gitar Rüzgarı Esti! Ankara Gitar Festivali Musiki Muallim Mektebi’nde yapıldı...
Ankara Haber; Altındağ Battalgazi Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi Açıldı! Battalgazi Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi Nerede, İçinde Ne Var? mask
Ankara Haber; Altındağ Battalgazi Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi Açıldı! Battalgazi Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi Nerede, İçinde Ne Var?
Ankara Haber; Cengiz Aytmatov 94’üncü Doğum Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı... mask
Ankara Haber; Cengiz Aytmatov 94’üncü Doğum Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı...
Ankara Haber; Etimesgut Türk Tarih Müzesi'nde İzdihamı! Hafta Sonu Müzeyi 5 Bin Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Etimesgut Türk Tarih Müzesi'nde İzdihamı! Hafta Sonu Müzeyi 5 Bin Ziyaret Etti...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Gençlerle Baş Başa Programında... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Gençlerle Baş Başa Programında...
Ankara Haber; Mamak'ta Şeb-i Arus Töreni Büyük İlgi Gördü... mask
Ankara Haber; Mamak'ta Şeb-i Arus Töreni Büyük İlgi Gördü...

19 Ara 2022 - 16:10 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL