19 Ara 2022 - 13:09- Gündem

35. Best Model of The World'e muhteşem gala

35. Best Model of The World-Dünyanın En İyi Mankeni Yarışması Aralık gecesi Şişli Belediyesi, Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde muhteşem bir gala ile gerçekleşti. National costume ödülünü kadınlarda Sri Lanka, erkeklerden Gürcistan aldı.