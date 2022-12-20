20 Ara 2022 - 20:12- Magazin

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan Bebek Haberi! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Sevenleri Ortalığı Yıkıp Geçecek! Neler Oluyor?

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Bu yılın en çok konuşulan ünlü çiftlerinden biri olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, evliliklerinde dördüncü ayı geride bırakmak üzereyken; ortaya ilginç bir iddia atıldı. Ünlü oyuncu Demet Özdemir’in hamile olduğuna ilişkin iddialar çok konuşulmaya başlanınca, oyuncudan açıklama da gecikmedi. İşte Özdemir ve Koç çiftinden gelen bebek haberinin detayları...
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan Bebek Haberi! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Sevenleri Ortalığı Yıkıp Geçecek! Neler Oluyor? mask
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Bu yılın en çok konuşulan ünlü çiftlerinden biri olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, evliliklerinde dördüncü ayı geride bırakmak üzereyken; ortaya ilginç bir iddia atıldı. Ünlü oyuncu Demet Özdemir’in hamile olduğuna ilişkin iddialar çok konuşulmaya başlanınca, oyuncudan açıklama da gecikmedi. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları, Demet Özdemir’in cevabı karşısında şaşkınlık yaşadı. Peki, Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinin evliliğinde neler oluyor? Demet Özdemir hamile mi? Demet Özdemir hamilelik iddialarına ne dedi? İşte, detaylar…

Ağustos ayında nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, hava muhalefeti nedeniyle planladıkları tarihten iki gün sonra evlenmişti. Görkemli bir düğün ile evliliklerini kutlayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinin düğününe pek çok ünlü isim akın etti. Düğünden sonra birlikte çok sık gecelerde görünen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, romantik karelerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmez hale geldi. geçtiğimiz günlerde paylaştıkları bir fotoğraf ile sosyal medyanın beğenisini toplayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, bu kez hamilelik iddiaları ile gündeme geldi!

Bir süredir gözler üzerinde olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinin bebek beklediğine ilişkin iddialar konuşulmaya devam ederken; geçtiğimiz gün muhabirlere yakalan Demet Özdemir, kendisine sorulan, “Oğuzhan Bey hamarat mıdır?” sorusuna, “Böyle şeyler başlık yapılıyor ama açıkça söyleyeceğim. Özür dilerim aşkım. Oğuzhan mutfağa girmeyi hiç sevmiyor arkadaşlar” cevabını verdikten sonra kahkaha atması ile dikkat çekmişti. Şimdilerde hamile olduğu iddiaları ile gündemlerden düşmeyen Demet Özdemir’den konuya ilişkin iddialara hemen yanıt geldi!

90’lı yılların en çok sevilen pop gruplarından biri olan ve uzunca bir aradan sonra yeniden bir araya gelen İzel-Çelik Ercan grubunun beğenilen ismi şarkıcı İzel Çeliköz, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından ‘Bebek’ şarkısını fona koyduğu Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinin fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşıma; “Size gelsin” notunu düşerek, kalp emojisi ekleyen İzel Çeliköz’ün paylaşımı Demet Özdemir’in hamile olduğunu akıllara getirdi. Paylaşım sonrası iddialar sesli bir şekilde konuşulmaya başlanınca Demet Özdemir’den yanıt gecikmedi. Paylaşımı alıntılayarak kendi sosyal medya hesabından paylaşan Demet Özdemir, paylaşıma; “En sevdiğim İzel şarkısıdır ama henüz değil” açıklamasını yaparak, hamilelik iddialarını da yalanlamış oldu.

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20 Ara 2022 - 20:12 - Magazin

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