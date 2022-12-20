20 Ara 2022 - 20:13- Gündem

Otomobil Piyasasında Büyük Deprem! Boş Araç Dönemi Başlayınca Ortalık Yıkıldı; Tüm Tercihler Değişti! 200 Bin TL’ye Kadar…

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Otomobil sektörünü etkisi altına almış olan pahalılık, vatandaşların çeşitli yöntemler bulmasına sebep olmaya başladı. Bu kapsamda geçmişte ‘full paket’ ya da ‘dolu’ olarak adlandırılan daha çok özelliklere sahip olan araçlar rağbet görürken; bu sene tam aksine ‘boş paket’ denen donanımı eksik olan araçlar rağbet görür hale geldi. İşte otomobilde satışlarında yön değiştirten gelişmenin detayları...
Otomobil Piyasasında Büyük Deprem! Boş Araç Dönemi Başlayınca Ortalık Yıkıldı; Tüm Tercihler Değişti! 200 Bin TL’ye Kadar… mask
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Otomobil sektörünü etkisi altına almış olan pahalılık, vatandaşların çeşitli yöntemler bulmasına sebep olmaya başladı. Bu kapsamda geçmişte ‘full paket’ ya da ‘dolu’ olarak adlandırılan daha çok özelliklere sahip olan araçlar rağbet görürken; bu sene tam aksine ‘boş paket’ denen donanımı eksik olan araçlar rağbet görür hale geldi. İki araç arasındaki fark ise, dudakları uçuklatacak kadar iyi çıktı. Peki, dolu araç ile boş araç arasındaki fark ne kadar, kaç TL? Dolu araç mı almak mantıklı, boş araç almak mı? Hangi araç ne kadar? İşte, detaylar…

Otomobil sektörünün pandemi döneminden ekonomik anlamda en çok etkilenen sektörlerden biri olduğunu söylemek pek tabii mümkün. Özellikle bir dönem üretimi durdurmuş olan otomobil sektöründe ilk patlak, tedarik zincirinde verilince gerisi de geldi. Tedarik zincirinde aksamalar yaşayan otomobil sektöründe artan yedek parça maliyetleri üzerine eklenen küresel enflasyon, fiyatları daha da katlarken; sorunlar, bunlarla da sınırlı kalmadı. Türkiye’de dolar/TL kurundaki artış, otomobil fiyatlarını daha hızlı artırırken, bir de çip ve enerji krizi maliyeti eklendi. Hal böyle olunca vatandaşlar çeşitli alternatiflere yönelmeye başladı!

Pek çok sorun ve kriz, bu sene otomobillerin her zamankinden daha fazla zam almaya başlamasına neden oldu. Her ne kadar yapılan son Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah dilimi düzenlemesi otomobil fiyatlarında 50 bin TL’ye varan indirimleri beraberinde getirse de bu tek başına yeterli olmadı. Şimdilerde cam tavan, geri dönüş kamerası, deri koltuklar, spor direksiyon gibi ek donanımlara sahip olan full paket almaktan vazgeçen vatandaşlar, ekstrası olmayan boş paketleri satın almaya başlayarak, aradaki fiyat farkını avantaja çevirir hale geldi!

Boş paket araçlara artan rağbeti Show TV Ana Haber Bülteni gündeme taşıdı. Haber göre, boş paket araç ile dolu ya da full paket araç arasındaki fark lüks araçlarda 200 bin TL’ye kadar yükseldi. Öyle ki lüks bir araba modelinin boş paketi 1 milyon 400 bin TL iken; dolu paketinin ise 1 milyon 600 bin TL olduğu öğrenildi. İkinci el araç piyasasında yaklaşık 50 bin TL’lik bir fark paketler arasında ortaya çıkmaya başladı.

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20 Ara 2022 - 20:13 - Gündem

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