27 Ara 2022 - 09:27- Belediyeler G: 27 Ara 2022 - 09:28

Ankara Haber; Altındağ'da Kentsel Dönüşümün Hızla Devam Ettiği Aktaş Yeniden Doğuyor...

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Aktaş, dev yatırımlarla daha da değerleniyor. Kentsel dönüşümün büyük bir hızla devam ettiği Aktaş’ta, bölgeye değer katacak olan kapalı spor merkezi ve dev bir parkın yapımı sürüyor.
Ankara Haber; Altındağ'da Kentsel Dönüşümün Hızla Devam Ettiği Aktaş Yeniden Doğuyor... mask
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Aktaş’ta dev dönüşüm devam ediyor. Kentsel dönüşüm için çalışmaların son sürat devam ettiği bölgede, yeni yatırımlar da güneş gibi doğuyor. Altındağ Belediyesi tarafından başlayan çalışmalar, Aktaş'taki dönüşüme değer katıyor. Bölgeye kazandırılacak sosyal donatılardan biri olan kapalı spor merkezi ve çocukların neşe içinde koşup oynayacağı dev parkın inşaatları hızla ilerliyor.

“AKTAŞ’IN DEĞERİNE DEĞER KATIYORUZ”

Aktaş bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla ilerlediğini söyleyen Başkan Balcı, “Altındağ adeta dönüşümün kalbi... Birçok noktada bir yandan metruk yapıları yıkarken, bir yandan da yepyeni yatırımları hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Altındağ'daki en büyük dönüşümlerden biri de Aktaş'ta yaşanıyor.

Hak sahiplerinin modern konutlarını çok kısa sürede tamamlayıp, kendilerine teslim edeceğiz inşallah... Ancak yaptıklarımız bu kadarla sınırlı değil... Bölgeye sadece modern konutlar yapmakla kalmıyor, mahalle sakinlerinin yıllarca özlemini duyduğu sosyal hayatı ve sosyal yatırımları da bölgeye kazandırıyoruz. Aktaş'ın değerine değer katıyoruz” dedi.

“DURMAKSIZIN ÇALIŞIYORUZ”

Aktaş’ta dev bir kapalı spor merkezinin ve dev bir parkın yapımının da devam ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Balcı “Tek temennimiz, yıllarca modern konut özlemi çeken değerli Altındağlı hemşehrilerimin evlerinde mutlulukla ve huzurla yaşamaları… Her yaştan mahalle sakinimizin yaptığımız spor merkezinden faydalanması, çocuklarımızın neşe içinde parkta koşup oynaması bizleri de çok mutlu edecek. Bir an önce bu mutlu anlara kavuşmak için durmaksızın çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ALTINDAĞ'I 2023'E HAZIRLIYORUZ”

Başkan Balcı “Altındağ'ı Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına hazırlarken her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı, Altındağ için kendisine sunduğumuz her projeye destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a da teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

# ankara, ankara altındağ, altındağ belediyesi, altındağ,  Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı
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27 Ara 2022 - 09:27 - Belediyeler

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