Ankara Haber; Pursaklar’da Her Cuma Sıcacık Çorba Var!

Sosyal ve kültürel birçok programlarla vatandaşlara dokunan Pursaklar Belediyesi, her Cuma düzenli olarak ilçenin farklı noktasına giden Mobil Mutfak Aracıyla, soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıtıyor. Pursaklar Belediyesi, sabah saatlerinde evlerinden çıkarak işlerine giden vatandaşların ve okula giden öğrencilere sıcak çorba ikram ederken ilçe halkının büyük takdirini kazandı.

‘‘Tüm hemşehrilerimize afiyet olsun’’

Her Cuma soğuk havalarda vatandaşların içlerini ısıttıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar Belediyesi olarak soğuk kış günlerinde her Cuma ilçemizin farklı noktasına giden Mobil Mutfak aracımızla hemşehrilerimizin içini ısıtıyoruz. Tüm hemşehrilerimize afiyet olsun. Kış ayları boyunca her Cuma, belediyemizin imkân ve kaynaklarını Pursaklar halkı ile paylaşmayı sürdüreceğiz’’ dedi.