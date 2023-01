Ankara Haber: Çankaya Evlerinin Sayısı Artıyor...

Çankaya Belediyesi, 2023’te 3 Çankaya Evi de hizmete girince toplam 30 Çankaya Evi ile yılda 50 binden fazla vatandaşa kişisel gelişim, hobi ve meslek kurslarında eğitim olanağı sunmuş olacak.

ÇANKAYA EVLERİNİN SAYISI ARTIYOR

21. YÜZILIN HALK EVLERİNE YENİLERİ EKLENİYOR

KIRKKONAKLAR VE DİLEKLER ÇANKAYA EVİ 2023’TE HİZMETE AÇILACAK

Çankayalıların ikinci adresi haline gelen Çankaya Evlerinin sayısı artıyor. Son olarak Çayyolu Hizmet Binası içinde açılan Çankaya Evi ile Başkan Alper Taşdelen döneminde 17 Çankaya Evini hizmete açan Çankaya Belediyesi, 3 Çankaya Evini daha 2023’te halkın hizmetine sunacak.

Seçim döneminde verdiği her sözü yerine getirdiklerini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çankaya Belediyesi olarak aralıksız, durmadan çalışıyoruz. Verdiğimiz sözleri fazlasıyla yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttıracak eserlerle bulundukları bölgeye de değer katıyoruz.

Kalıcı eserlerle geleceğe imzamızı atıyoruz. Çankaya Evleri, kreşler, kültür merkezleri, sosyal tesisler, parklar yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. 2023’te Kırkkonaklar, Dilekler ve Karapınar Çankaya Evlerimizin açılışını yapacağız” diye konuştu.

2 ÇANKAYA EVİNDE İNŞAATA DEVAM KARAPINAR GÜN SAYIYOR

Kırkkonaklar’da yapımı devam eden Çankaya Evi, 1.440 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Bölgenin değerine değer katacak yeni Çankaya Evi, modern tasarımı ve 4 katlı yapısıyla Kırkkonaklar ve çevre semtlere hizmet verecek. Çankaya Evi'nde çok amaçlı salon ve fuaye alanın yanı sıra, Çankaya Akademi, hobi ve kişisel gelişim kursları için derslikler de yer alacak.

50. Yıl ve Dilekler mahallelerine hizmet edecek Dilekler Çankaya Evi ise bin metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Taziye Evi, Bahar Evi, kütüphane, dersliklerin yer alacağı 3 katlı Çankaya Evi, mimarisi ve projesiyle bölgeye çok değer katacak. Temeli atılan ancak 5546 karar sayılı genelgenin Madde 2/3‘e göre feshedilen Karapınar Çankaya Evi’nin ise yeniden ihale edilerek yapımına başlanacak.

Çankaya Evleri, Çankayalıların sosyalleşmesi, yeni dostluklar edinmesi, kendilerini geliştirmesi ve kaliteli zaman geçirmesi için her dönem yenileniyor. Her yıl her yaştan binlerce kursiyere hizmet veren Çankaya Evleri'nde kişisel gelişim, meslek edinme ve hobi eğitimlerinin tamamı konusunda uzman eğitmenlerce gerçekleştiriliyor.