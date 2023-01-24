24 Oca 2023 - 16:20- Gündem G: 24 Oca 2023 - 16:22

Sosyal Yardım Ödemelerine Zam Geldi! Bakan Derya Yanık Açıkladı! Evde Bakım Yardımı ve SED Ödemeleri Ne Kadar Oldu? İşte Detaylar!

ABONE OL Google News Sayfamız

Bakan Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaşlı ve Engelli Aylığı, Evde Bakım Yardımı ve Sosyal Ekonomik Destek ödemelerini artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız” dedi.
Sosyal Yardım Ödemelerine Zam Geldi! Bakan Derya Yanık Açıkladı! Evde Bakım Yardımı ve SED Ödemeleri Ne Kadar Oldu? İşte Detaylar! mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bakan Yanık: “Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız” Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığının 1.997 TL’ye, %40-69 arası engelli aylığının 1.594 TL’ye, %70 ve üzeri engelli aylığının 2.392 TL’ye, Evde Bakım Yardımı’nın 4.336 TL’ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 3.038 TL’ye yükseldiğini açıkladı. 

Bakan Yanık, 2023 yılında tüm toplumu hedefleyen sosyal hizmetlere ve yardımlara ilişkin kapasite ve hizmetlerini iyileştirmeye, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye, ortaya çıkacak yeni zorluklara ve risklere çözümler üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığının 1.536 TL’den 1.997 TL’ye yükseldiğini belirten Bakan Yanık, “Diğer yandan yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1.226 TL’den 1.594 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 1.840 TL’den 2.392 TL’ye yükseldi” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 1.226 TL’den 1.594 TL’ye yükseldiğini bildirdi.

Evde Bakım Yardımı 4.336 TL’ye Çıktı

Aylık ortalama 560 bin engelli vatandaşa Evde Bakım Yardımı yapıldığının altını çizen Bakan Yanık, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı’nın 3.336 TL’den 4.336 TL’ye çıktığını kaydetti.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ettiklerini belirten Bakan Yanık, bu kapsamda 2022 yılı içerisinde toplam 18 milyar TL Evde Bakım Yardımı’nda bulunduklarını bildirdi.

Sosyal Ekonomik Destek ödemesi arttı

Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunduklarını kaydetti. Bu kapsamda Bakan Yanık, “SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 2.337 TL’den 3.038 TL’ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 3.644 TL’den 4.853 TL’ye çıkarıldı" dedi.

Bireyler çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekleniyor

Uygulanan sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlar doğrultusunda desteklendiğini vurgulayan Bakan Yanık şunları söyledi:

“Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL’ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL’ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL’ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL’ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL’ye yükseldi. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız.”

# SED yardımı kimlere verilir?, SED yardımı hesaba ne zaman geçer?, SED ödemesi ne kadar oldu?, Okul öncesi sed yardımı ne kadar?, Sosyal destek ödemesi ne kadar?, Aile Destek ödemeleri Ocak ayında yatacak mı?, Sosyal ve ekonomik destek ödemesi kaç ay verilecek?, Sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak?, türkiye
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
MEB Personel Alımı İçin Düğmeye Bastı! Acil İş İlanı; Tam Tamına 60 Bin Kişiye Ekmek Kapısı Olacak! mask
MEB Personel Alımı İçin Düğmeye Bastı! Acil İş İlanı; Tam Tamına 60 Bin Kişiye Ekmek Kapısı Olacak!
Emekli ve Memurlara Halay Çektirecek Haber! Maaş Farkı Ödeme Tarihi Sonunda Ortaya Çıktı! Hesaplara Yatacak… mask
Emekli ve Memurlara Halay Çektirecek Haber! Maaş Farkı Ödeme Tarihi Sonunda Ortaya Çıktı! Hesaplara Yatacak…
Şubat Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu mu? 2023 Şubat İş Yeri Dükkan Kiraları Değişti! Neler Oluyor? mask
Şubat Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu mu? 2023 Şubat İş Yeri Dükkan Kiraları Değişti! Neler Oluyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Müjde! O Miktarın Altında Borcunuz Varsa “Şak” Diye Silinecek! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Müjde! O Miktarın Altında Borcunuz Varsa “Şak” Diye Silinecek!
24 Aralık Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları Değişti! Tepe Takla Oldu! Aracını Alan Soluğu Benzin İstasyonunda Alacak! mask
24 Aralık Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları Değişti! Tepe Takla Oldu! Aracını Alan Soluğu Benzin İstasyonunda Alacak!
İlk Kez Ev Alacaklara Büyük Müjde! Tam Tamına 94 Bin Lira Şak Diye Hesabınıza Yatacak! Herkes Ev Sahibi Olacak… mask
İlk Kez Ev Alacaklara Büyük Müjde! Tam Tamına 94 Bin Lira Şak Diye Hesabınıza Yatacak! Herkes Ev Sahibi Olacak…
Yaş Sınırı Yok! PTT Başvuru Yapan Kişilere Tam Tamına 1.200 TL Anında Ödeme Yapacak! mask
Yaş Sınırı Yok! PTT Başvuru Yapan Kişilere Tam Tamına 1.200 TL Anında Ödeme Yapacak!
Emekliye Milli Piyango Vurdu! Ziraat Bankası Emekli Promosyonları En Üst Seviyeye Çekildi! Tam Tamına… mask
Emekliye Milli Piyango Vurdu! Ziraat Bankası Emekli Promosyonları En Üst Seviyeye Çekildi! Tam Tamına…
EYT’lileri Yakından İlgilendiriyor! Özel Olarak Açıldı; Süresi Dolmadan Hemen Başvuru Yapın… mask
EYT’lileri Yakından İlgilendiriyor! Özel Olarak Açıldı; Süresi Dolmadan Hemen Başvuru Yapın…
Asgari Ücretli Vatandaşa Büyük Müjde! İster Ev Alın İster Başka Bir Şey! Devasa Kredi Paketi Açıklandı… mask
Asgari Ücretli Vatandaşa Büyük Müjde! İster Ev Alın İster Başka Bir Şey! Devasa Kredi Paketi Açıklandı…

24 Oca 2023 - 16:20 - Gündem

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL