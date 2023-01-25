Ankara Haber; Arkeopark, Roma Tiyatrosu ve Ankara Kalesi Şantiye Gezilerine Yoğun İlgi Görüyor!

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkent turizmini canlandırmak ve kent tarihini tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği “ Ankara Miras Şantiye Gezileri” devam ediyor. Restorasyon ve konservasyon çalışmaları süren Arkeopark, Roma Tiyatrosu ve Ankara Kalesi çalışma alanları rehberler eşliğinde vatandaşlara gezdirilerek, çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel ve tarihi mirasının korunmasının yanı sıra gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirdiği çalışmaları vatandaşlara tanıtmak için düzenlediği “Ankara Miras Şantiye Gezileri”ne devam ediyor.

Kent tarihini tanıtmak ve turizmi canlandırmak amacıyla Arkeopark, Roma Tiyatrosu ve Ankara Kalesi çalışma alanlarını yerinde gezerek bilgi alan vatandaşlar uygulamaya yoğun ilgi gösteriyor.

GEZİLERİN 9’UNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

9’uncusu gerçekleştirilen ‘Ankara Miras Şantiye Gezileri’ne katılarak vatandaşlara eşlik eden Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Arkeopark Roma Tiyatrosu çalışması, Ankara Kalesi restorasyon çalışması ve Ulus Tarihi Kent Merkezi yenileme çalışmalarının hepsi Ankara’mızı Cumhuriyetin 100. yılına hazırlamak için gerçekleştirdiğimiz çalışmalar. Bunların büyük bir kısmını da hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu çalışmaları, başta Ankaralılar olmak üzere hem Türk halkı tarafından hem de yurt dışından gelen misafirler tarafından da görünür kılınmasını amaçlıyoruz. Elbette ki Ankara'da yaşayan hemşehrilerimizin yaşadıkları kente ait olan bu değerleri bilmesini, tanımasını dolayısıyla da sahip çıkılmasını sağlamak istiyoruz. Bir kente aidiyet duygusu ancak bunlarla gelişir. Sevindirici olan şu; çok ciddi talep var. Demek ki Ankara'da halkımız bu konuda bir beklenti içerisinde. Biz de bu heyecana ortak oluyoruz. Gelen misafirlerimizle de yaptığımız sohbetler de onların da Ankara'da var olan bu değerleri şaşkınlıkla izlediklerini, hatta içlerinde uzun yıllardır Ankara'da yaşamasına rağmen bunların varlığından haberdar olmayan dostlara da rastlıyoruz. Bu tür etkinliklerle önemli bir eksikliğin giderileceğini düşünüyoruz.”