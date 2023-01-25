25 Oca 2023 - 16:11- Belediyeler

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Hayvan Yetiştiricilerine Mısır Silajı Desteği Başladı! Nasıl Başvuru Yapılır? Şartları Nelerdir? İşte Ayrıntılar...

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerli üretme katkı sağlamak amacıyla ‘kadın dostu’ Başkent olma yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Hayvan Yetiştiricilerine Mısır Silajı Desteği Başladı! Nasıl Başvuru Yapılır? Şartları Nelerdir? İşte Ayrıntılar... mask
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te kadın hayvan yetiştiricilerini girişimciliğe teşvik etmek ve ekonomik olarak güçlenmelerini sağlamak amacıyla 17 ilçede hayvan yemi olarak kullanılan mısır silajı dağıtımına başladı. 2023 yılının ilk tarımsal desteği özelliğini taşıyan yaklaşık 380 ton mısır silajı, yüzde 100 hibe şeklinde 76 kadın üreticiye, afetzedeye ve ihtiyaç sahibine dağıtılacak. 

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kadın hayvan yetiştiricilerini girişimciliğe teşvik etmek, üretimden kopmamalarını sağlamak ve ekonomik yönden destek olmak için 17 ilçede hayvan yemi olarak kullanılan “mısır silajı” dağıtımına başladı.

YAVAŞ: “KALKINMA KIRSALDA BAŞLAR”

Kadın hayvan yetiştiricilerine mısır silajı dağıtımlarının başladığını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Kalkınma kırsalda başlar diyor, 2023 yılının ilk tarımsal desteğini kadın üreticilerimize, afetzedelere ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sunuyoruz. Yaklaşık 380 ton mısır silajını 17 ilçede 76 üreticimize %100 hibeyle dağıtıyoruz.”     

DESTEKTEN 76 KADIN ÜRETİCİ FAYDALANIYOR

ABB’nin Gölbaşı Karaoğlan’da bulunan yaklaşık 200 dönüm alanda yetştirilen 380 ton mısır silajı, yüzde 100 hibe ile toplam 66 kadın hayvan üreticisine, 2 afetzedeye ve 8 ihtiyaç sahibine dağıtımı yapılacak. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde 1-20 adet arası büyükbaş hayvanı ya da 1-50 adet arası küçükbaş hayvanı olan kadın yetiştiricisine kişi başı 10 balya mısır silajı desteğinde bulunacak. 

BAŞKENTLİ KADIN ÜRETİCİLERDEN ABB’YE TEŞEKKÜR

2023 yılının ilk tarımsal desteğini alan Gölbaşı ve Bala’da hayvan yetiştiriciliği yapan kadın üreticiler, hayvan yemi desteği sayesinde ekonomik yönden büyük ölçüde rahatladıklarını belirterek Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür ettiler:

- Akkız Arı: “50 koyunum, 6 ineğim var. Büyükşehir Belediyesinin Mısır silajı desteğinden yararlandık, çok memnunuz. Dışarıdan bu hayvan yemini alamıyoruz, gücümüz yetmiyor. Bu destekler ekonomimize çok yarar sağlıyor.  Başkanımızdan Allah razı olsun.”

- Bakiye Şahin: “Ankara Büyükşehir Belediyesine mısır silajı başvurusunda bulunduk. Başvurumuz onaylandı. 34 tane küçükbaş 1 tane de büyükbaş inek sahibiyim. Eğer bu yem desteğini alamasaydım hayvanları satacaktım.  Belediyemize ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.” 

-Buse Karagöz: ‘‘2021 yılından bu yana Gölbaşı’nda hayvancılıkla uğraşıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne mısır sılajı desteği için başvurdum başvurumun onaylanması sonrası bugün ekipler gelip mısır sılajını bıraktılar toplamda 10 adet 500 kiloluk olmak üzere 5 tonluk mısır silajından faydalandım her şey için teşekkür ediyorum.’’

-Hacer Yeşiltaş: ‘‘Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne mısır silajı desteği için çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun.’’

# Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ankara
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25 Oca 2023 - 16:11 - Belediyeler

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