25 Oca 2023 - 13:17- Belediyeler G: 25 Oca 2023 - 13:18

Ankara Haber: Pursaklar Belediyesi Kışa Hazır...

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Pursaklar Belediyesi, heyecanla beklenen kar yağışı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayarak, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek adına gereken tüm tedbirleri aldı.
Ankara Haber: Pursaklar Belediyesi Kışa Hazır... mask
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Meteoroloji yetkililerinin ilerleyen günlerde Ankara’da kar yağışının beklediğini belirtmesi üzerine Pursaklar Belediyesi, vatandaşların ulaşım konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için gereken tüm tedbirleri aldı. Kar yağışı ve buzlanmada yolların açık olması ulaşımın aksamaması için çalışmalarını tamamlayan Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerini denetleyen Başkan Ertuğrul Çetin, hazırlıklar hakkında detaylı bilgiler aldı. 

‘‘Karın bir an önce yağmasını bekliyor ve dua ediyoruz’’

Ekiplerimiz tüm hazırlıklarını önceden tamamladığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Belediye olarak heyecanla beklediğimiz kar yağışı için araç filomuzu kaliteli ve güçlü hale getirerek, yolların her an açık kalması için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Karın bir an önce yağmasını bekliyor ve dua ediyoruz. Hep birlikte dua edelim bol bol kar yağsın. Pursaklar'da aldığımız önlemlerle hiçbir sorun yaşanmadan bol yağışlı günler geçirmeyi ümit ediyoruz’’ dedi. 

Ulaşımın ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmesine karşı kar küreme araçları, greyderler, traktör kepçeler, tuzlama araçları, tuz yükleyiciler ve süpürge araçlarını hazır bulunduran yetkililer, etkili bir çalışmayla kış sınavından başarılı bir şekilde geçmeyi planlıyor.

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25 Oca 2023 - 13:17 - Belediyeler

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