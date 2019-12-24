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e-Dönüşüm Uygulamalarında Cezai Yaptırımlar Geliyor!

1 Ocak 2020 itibariyle şirketlerin e-Dönüşüm alanında verimliliklerini arttıracakları yeni bir dönem başlıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Bugüne kadar 125 binin üzerinde firmanın e-Dönüşüm’e geçtiği günümüzde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğler ile birlikte 1 Ocak 2020 itibariyle şirketlerin e-Dönüşüm alanında verimliliklerini arttıracakları yeni bir dönem başlıyor.

Fatura, kredi kartı ekstresi, poliçe, müşteri mektubu gibi birçok belge türünde uygulanan e-Dönüşüm’ü, bu alanlardaki bütün işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi şeklinde tanımlayabiliriz. e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Bilet, e-Makbuz gibi uygulamalar e-Dönüşüm’ün hayatımızı kolaylaştıran örnekleri arasında yer alıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarında 1 Ocak 2020 tarihinde yeni düzenlemeler ve cezai yaptırımlar geliyor. 1 Ocak’tan itibaren firmalar vergi mükellefi olanlara yani diğer firmalara vergiler dahil 5 bin TL üzerinde kâğıt fatura kesemeyecek. Vergi mükellefi olmayanlara yani son kullanıcılara da vergiler dahil 30 bin TL ve üstü faturaları GİB portal üzerinden düzenlenme zorunluluğu geliyor.

e-Dönüşüm’ün şirketlere kazandırdığı avantajlar

Özellikle KOBİ tarafında e-Dönüşüm zorunlulukları ve yeni düzenlemelerle gelen cezai yaptırımların bazı firmalarda bilinmezlik oluşturduğuna değinen Digital Planet Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Vural; “Yeni düzenlemelerle günlük fatura kesim limitlerinde getirilen zorunluluklar pek çok KOBİ tarafında kaygı ve bilinmezlik oluşturuyor. Ancak e-Dönüşüm’ün kısa ve uzun vade de getireceği faydalar ile avantajlara baktığımızda sonuçların çok daha iyi olduğunu görüyoruz.

Yeni tebliğ ile e-Fatura kullanan firmaların yıllık cirolarına yüzde 3 oranında katkı sağlayabileceğini söyleyebiliriz. Her bir kâğıt fatura için kargolama maliyeti de düşünüldüğünde şirketleri 5-7 TL gibi bir masrafa ek olarak 10 yıl boyunca arşivleme ve gereksiz iş yükünden kurtarmış oluyoruz. Toplam fatura hacmine göre şirketlerin keseceği bir e-Fatura’nın maliyeti kuruşlar seviyesine iniyor. Ayrıca 50 bin adet sayfa için 1 ağaç kesiliyor, kağıt tüketimini önemli ölçüde azaltması sayesinde e-Dönüşüm ürünlerinin çevreye de büyük katkı sağlayan uygulamalar bütünü olduğunu söyleyebiliriz. Yayımlanan yeni tebliğ, toplamda 200 binin üzerinde firmanın dijitalleşmesi anlamına geliyor. e-Dönüşüm entegrasyonu her açıdan Türkiye ekonomisine çok önemli katkılar sağlayacak. Bu nedenle firmaları sadece zorunlukları beklemeden hem kolaylık hem de maliyet avantajları nedeniyle e-Dönüşüm’e gönüllü geçişlerini de destekliyor ve bekliyoruz.” dedi.

e-Arşiv Fatura’ya geçiş süreçlerinde cezai yaptırım

Yeni tebliğ kapsamında günlük fatura kesme limitleri ile ilgili süreçlere dikkat çeken Adnan Vural, yeni düzenlemelere ilişkin cezai yaptırımlar konusunda da şirketlere uyarıda bulunuyor. Yeni düzenleme kapsamında tebliğ gerekliliklerine uymayanlara uygulanacak cezai yaptırımlardan bahseden Vural; “Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından zorunluluk getirilen belgeler düzenlenmediği, kullanılmadığı, bulundurulmadığı takdirde cezai uygulamalar var.

Düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlar olan, gerçeğe aykırı olarak düzenlen veya elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenen fatura tespit edildiğinde her bir belge için 240 Türk lirası özel usulsüzlük cezası kesilecek. Her bir belge türüne göre kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 12 bin TL, bir takvim yılı içinde ise 120 bin TL’yi geçemeyecek. Ayrıca tüm bu belgelerin getirilen kanunun 227. maddesine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde de yine cezai yaptırımları bulunuyor. Bu noktada serbest muhasebeci mali müşavirleri de ilgilendiren çok önemli bir konu var.

Faturanın yanlış tutar ile kesilmesi durumunda, IP ve MAC adresi ile yapılan incelemede tespit edilen, işlemin gerçekleştirildiği bilgisayar sahibine ait cezai yaptırımlar söz konusu olabilecek. Bu nedenle yanlış tutarlı bir fatura kesilmesi durumunda sadece firmanın cezai yaptırımı olmuyor, tespit edilmesi durumunda işlemi yapan SMMM’ler de ceza alabiliyor” dedi.
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