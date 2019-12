10 maddede 2020 yılının sosyal medyasına bakış

“Modern bilişim teknolojisi, gerçek bir güvensizlik krizine sebep oldu” diyen Türkiye’nin yeni nesil ve yerli sosyal ağ uygulama girişimi PeerBie’nin Kurucusu Semih Seçer “Artık ‘sahte’ haber istemiyoruz. Haberin kaynağını önemsiyoruz. Çok fazla bilgiye maruz kalsak da güvenlik ve güvenilirliği eskisinden daha çok önemsiyoruz, çünkü aynı anda çok kanaldan çok veriye maruz bırakılıyoruz” diyerek 2020 yılının veri tüketim trendlerine dair görüşlerini paylaştı.

Sosyal ihtiyaçlar doğrultusunda uygulamalar geliştiren PeerBie, yeni dijital dünyada fırsatlar kadar risklerin artışıyla daha ‘niş’ ve güvenli ortamların öne çıkacağı düşüncesi ile 2020 yılında tüketilecek veri türü ve verinin güvenliğine dair öngörülerini paylaştı:

“ Yeni yıl beraberinde yeni sosyal medyayı getirecek. Dünyanın veri tüketim trendlerini analiz ettiğimizde, her geçen gün aile, arkadaş ve takipçilerimizden oluşan küçük platformlara yöneliyoruz. Herkesi değil, bize uygun takipçileri hedefliyoruz. Yeni sosyal medya artık gelenekselde olduğu gibi herkesi hedeflemiyor. Sosyal medyadan da beklentimiz, tüketim trendlerindeki gibi daha ‘bize özel’ yani niş olması yönünde. 2020 yılında her geçen saniye artan 4 milyarı aşkın internet kullanıcısı her gün yeni bir veri üretmeye ve kendisi ile ilgili verileri tüketmeye devam edecek.” açıklamalarını yapan PeerBie Kurucusu Semih Seçer, 2020 yılında verinin dijital ortamda nasıl tüketileceğini 10 maddede yorumladı.

“Videolar, tahtını koruyacak”

Semih Seçer, “Videolara olan ilgimiz devam ediyor. Kolay paylaşılması, eğlenceli olması, çabuk tüketilebilmesi gibi gerekçeler videolara olan ilgiyi her geçen gün artırıyor. YouTube, Google arama motorundan sonra ikinci en büyük arama motoru konumunda. Cisco’nun son araştırmaları 2020 yılında videonun internet trafiğinin yüzde 75’ini kaplayacağını ortaya koyuyor” diyerek videonun önemini vurguladı.

“Her aramayı Google üzerinden mi yapacağız?”

“Her sosyal medya platformu kendisine ait bir veri bankası oluşturuyor. Bu durum, öne çıkanların kendi alanında dominant olmasını sağlayacak diye düşünüyorum. Örneğin LinkedIn, dünyanın en büyük iş arama moturu olabileceğini öngörmek yanlış olmaz. Burada doğru soruyu sormak önemli. Her aramayı aynı kanaldan mı yapacağız, yoksa özel olanlar için ona özel mecraları mı kullanacağız?

“Son dakika haberleri ‘son dakika’ paylaşılanlarda saklı”

“Forbes’a göre internet kullanıcılarının yüzde 50’si son gelişmeleri ilk önce sosyal medyadan takip ediyor ve öğreniyorlar. Bu da sosyal medya trafiğinde yüzde 57’lik bir artışa karşılık geliyor”

“‘Daha az tık’la daha çok iş”

Kullanıcıların daha az eforla hayat kalitelerini daha çok artırmaya yardım eden uygulamalara yönelmeye devam edeceğini söyleyen Seçer, sosyal medyanın yeni servisleri hayata geçireceğinin altını çizerek “sohbet ve sosyalleşmek için yola çıkan pek çok uygulama artık anlamlı verisi ile kullanıcısına daha ‘derin’ anlam katmaya çalışıyor. Yakın zamanda Instagram uygulaması içinden tanımlanabilecek kredi kartı bilgileri ile online ürün satışına başlanması gibi” açıklamasını yaptı.

“Sosyal medya daha demokratik olacak”

Seçer, “Gartner tarafından hazırlanan ‘2020 Yeni Teknolojiler’ raporunda ortaya konduğu gibi Augmented Reality (AR), Artificial Intelligence (AI) ve Machine Learning (ML)’in daha çok hayatımıza girmesi ile sosyal medyanın demokratikleşmesi ve çoklu tecrübe gibi kavramlar kavramdan önce davranışla hayatımızın bir parçası olacak ve yaşam pratiklerimizi değiştirecek” dedi.

“Sahte haberi filtreleyip vakit kaybetmeyeceğiz”

Sosyal medya ve yapay zeka birlikteliğinin aslında gönderilerin önceliği, hangi içeriğin kime gösterileceği gibi konularda şu anda çokça kullanıldığını, ilerleyen günlerde de “sahte” haberlerin filtrelenmesi için kullanımının artacağını düşünen Seçer, bu sayede yanlış veriyle yaşanacak vakit ve verim kaybının önüne geçileceğini öngörüyor.

“Güvenli miyiz ve güvende miyiz?”

“Girdiğimiz her uygulama, platform ve kanal kendi algoritmalarını üretiyor ve sizin davranışlarınıza özel bir deneyim sunmaya çalışıyor. Bunu uzun zaman fark etmedik ve şaşırdık, verinin bizi etkilemesine izin verdik. Hem kendi güvenliğimiz hem de varlığımızın sosyal medyadaki güven kriterini önemsemeye daha çok başlayacağız. Yaşanan güvensizlik krizleri ile artık kullanıcıların da dünya devlerinin de kişisel bilgilerin toplanış ve kullanım şekillerine titizlik göstermeye başladığını gördük. Bunun için ülkemiz dahil dünyada Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) alanında tedbirler alınıyor, yaptırımlar yasallaşıyor. Bu konuda daha çok gelişme ve haber duyacağız”

“Sosyal medyada anlam reformu istiyoruz”

“Kullanıcıların, bilginin algoritmalarla filtrelenmediği, sadece mesajlaşma ve viral video paylaşımının ötesinde daha anlamlı yeni sosyal medya beklentisi var. Sadece ailemizin, arkadaşlarımızın, kendi takipçilerimizin olduğu küçük platformlarda, daha birebir etkileşim istemeye başlıyoruz” diyerek insanları ortak paydada buluşturan mini platformların daha başarılı olacağını düşünen Seçer’e göre buna komşular, ebeveynler, girişimciler, alışveriş meraklıları ve göçmenler de dahil dedi.

“Küçük gruplar halinde konuşmak isteyeceğiz”

Sesini daha çok duyurmak ve kendisiyle daha yüksek etkileşime girmek isteyen kullanıcı trendi yerini geniş mecralardan kapalı ve mini gruplara bırakacak düşüncesiyle Seçer, “Facebook CEO’su Mark Zuckerberg de grupların Facebook’un önemli bir taşıyıcısı olduğunu söylemişti” dedi.

“Yeni kuşak, fikrini yüksek sesle söylemek istiyor”

Seçer son olarak “Artık sosyal medya kullanıcısı daha akıllı ve daha bilinçli. Kendine özel veriye daha hızlı ulaşmak istiyor, gerçek anlamda etkileşim beklentisi yüksek, kolayca fark edilebilen, takipçi ve beğeni sayıları ile değil, beklentileri ile öne çıkan bir profil sergilemek istiyor. Anons edilen değil, konuşan, fikir ifade eden, dinleyen, öğrenen ve öğreten olmak istiyor. Yeni teknolojilerin ürünlerinin de bu beklentilere cevap vermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.