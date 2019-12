Deniz Akkaya Yatak Pozuyla Takipçileri Tarafından Beğeni Yağmuruna Tutuldu!

Bir süredir altına imza attığı açıklamaları ve yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Deniz Akkaya, bu kez yaptığı cesur paylaşımla birlikte magazin gündemine geldi. Hayatının büyük bölümünü spor yaparak geçirmekte olan güzel model, son verdiği cesur pozlarla takipçilerinden tam not aldı.

Beğeni ve Yorum Yağmuruna Tutuldu

Instagram hesabı üzerinde toplam olarak 750.000 takipçiye sahip olan güzel model Deniz Akkaya, paylaştığı yatak pozuyla kısa süre içerisinde binlerce beğeni alırken, en hızlı yükselen fotoğrafının bu olduğu ortaya çıktı.

Güzel model paylaştığı cesur pozların açıklama kısmına ise "Aslan yattığı yerden belli olur" notunu ekledi. Bu paylaşımıyla binlerce beğeni alan Akkaya, Instagram'ın gündemine oturdu.

Övgüler Sıralandı

Deniz Akkaya'nın paylaştığı yatak pozuna binlerce takipçisi yorum yaptı. Övgüler sıralanan Akkaya'nın fotoğrafına yapılan bazı yorumlar şu şekilde:

- Kendi güzel , aynadaki yansıması ayrı bir güzel, anlayacağınız her haliyle güzel

- Süper görünüyorsunuz

- Böyle aslana can kurban olsun

- Bu güzelliğin karşında saygı duruşuna davet ediyorum herkesi

- Her hali bir başka güzel

Yatakta Mayolu Pozlar Paylaşmştı

Yaptığı sporlarla mükemmel bir fizik elde etmeyi başaran ünlü model Deniz Akkaya birkaç gün önce giydiği mavi mayosuyla birlikte yatakta oldukça ilginç pozlar vererek şaşırtmıştı. Ünlü mankenin paylaştığı fotoğraflara da yine bu fotoğraf gibi binlerce beğeni ve övgü dolu yorum geldi.

Deniz Akkaya Kimdir

3 Ağustos 1977 tarihinde hayata gözlerini açan Türkiye'nin en ünlü modellerinden olan Deniz Akkaya, 1997 yılında Best Of Model Of Turkey'de en iyi manken olarak seçildi. Çeşitli dizilerde rol alan Akkaya, ardından mankenlik kariyerini yarıda keserek oyunculuğa yöneldi. Efe Önbilgin ile olan evliliğinden Ayşe isimli bir kız çocuğa sahip olan Akkaya, uzun süredir Murat Varol ile birliktedir. Deniz Akkaya dizilerin yanı sıra birçok sinema filmi ve tiyatro oyununda da rol almıştır.